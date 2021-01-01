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Ще дві області виходять із «червоної» зони карантину

Ще дві області виходять із «червоної» зони карантину
Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій скасувала червоний рівень епідемічної небезпеки на території Запорізької та Полтавської областей.
Як передає Укрінформ, про це повідомив міністр Кабінету Міністрів Олег Немчінов у Телеграмі.

«Сьогодні відбулося позачергове засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. За результатами Державна комісія вирішила скасувати: з 00 години 00 хвилин 07 травня 2021 року червоний рівень епідемічної небезпеки поширення COVID-19 на території Запорізької та Полтавської областей», - написав він.

Немчінов додав, що комісія також вирішила застосувати на території Запорізької та Полтавської областей обмежувальні протиепідемічні заходи, передбачені для жовтого рівня епідемічної небезпеки.


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Теги: червона зона, скасування Полтавська, Запорізька області
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