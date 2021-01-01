Погода в Луцьку та Волинській області на п'ятницю, 7 травня





Про це повідомляє Волинський обласний центр з гідрометеорології.



Вітер південно-західний, 7-12 м/с, вдень місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі 2-7° тепла, вдень 12-17° тепла



У Луцьку завтра, 7 травня, також очікується хмарна з проясненнями погода. Температура вночі 4-6° тепла, вдень 15-17° тепла.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Волинській області завтра, у п'ятниці, синоптики прогнозують хмарну з проясненнями погоду. Вночі невеликий дощ, вдень короткочасний дощ.Про це повідомляє Волинський обласний центр з гідрометеорології.Вітер південно-західний, 7-12 м/с, вдень місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі 2-7° тепла, вдень 12-17° теплаУ Луцьку завтра, 7 травня, також очікується хмарна з проясненнями погода. Температура вночі 4-6° тепла, вдень 15-17° тепла.

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