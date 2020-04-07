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Учасник АТО з Волині терміново потребує операції на серці: рідні просять допомогти зібрати кошти

Учасник АТО з Волині терміново потребує операції на серці: рідні просять допомогти зібрати кошти
25-річному атовцю Тарасу Шуляку з села Богунівка Горохівського району потрібно 80 тисяч гривень на операцію заміни клапану серця.

З проханням про допомогу до Інформаційного агентства Волинські Новини звернулася громадянська дружина Тараса Оксана Жиліч.

Тараса мобілізували в АТО у серпні 2014 року, на сході він провів близько року. Під час служби у 128 ОМБР волинянин отримав кілька поранень. Перше – у Попасній, де під час обстрілу бойової машини осколок потрапив в шию і лобову кістку хлопця. Його прооперували.

Згодом він отримав ще одне поранення у Дебальцевому. Тоді під час обстрілу окопу осколки влучили чоловіку в руки та ноги. Його відправили на лікування у Харків, а згодом у Львів та Мукачево, де ставили діагноз «закритий перелом». Проте в інституті травматології та ортопедії в Києві після томографії діагностували перелом зі зміщенням та уламками.

26 березня цього року Тарас проходив лікування у Волинській обласній клінічній лікарні в відділення №11 для учасників АТО. Перебуваючи в медзакладі, відчув слабкість в тілі, тиск став 150 на 50, почали турбувати біль у серці та запаморочення.

Через три дні хворого направити у Луцьку міську клінічну лікарню для повного обстеження. Там після крапельниць йому стало легше.

Під час лікування у медзакладі кардіохург поставив автовцю діагноз - первинний інфекційний ендокардит аортального клапана.

Наразі волинянину необхідна операція на серці: треба замінити один із клапанів, що уражений інфекцією, яка може поширитися на здорові тканини. Єдиним правильним рішенням є тільки заміна клапану, інших варіантів лікування, на жаль, немає.

Безкоштовним клапаном забезпечує держава, однак саму операцію має оплатити хворий, а кошти - чималі. Офіційно потрібно внести на рахунок 80 тисяч гривень, щоб відбулося оперативне втручання, це без проходження курсу реабілітації. Загальна сума на лікування та реабілітацію – понад 100 тисяч гривень.

18 квітня по обіді в Тараса Шуляка погіршилося самопочуття, його завезли швидкою в Луцьку міську клінічну лікарню. Операцію потрібно провести негайно оскільки є загроза здоров'ю.

Реквізити для допомоги: 5168 7450 1805 4392 – отримувач Жиліч Оксана Валентинівна


Будь ласка! Ретельно перевіряйте номер рахунків, а також ПІБ отримувача. На жаль, людська біда – не перепона для шахраїв, які створюють фейкові сторінки у соціальних мережах, замінюючи реальні реквізитні дані на власні. Тому просимо переказувати кошти виключно отримувачу Жиліч Оксані Валентинівні.

Учасник АТО з Волині терміново потребує операції на серці: рідні просять допомогти зібрати кошти
Учасник АТО з Волині терміново потребує операції на серці: рідні просять допомогти зібрати кошти
Учасник АТО з Волині терміново потребує операції на серці: рідні просять допомогти зібрати кошти
Учасник АТО з Волині терміново потребує операції на серці: рідні просять допомогти зібрати кошти

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Теги: допомога, учасник АТО, кошти
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