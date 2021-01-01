У Луцьку пропонують зробити окремі смуги руху для велотранспорту
Сьогодні, 19:33
Луцький велосипедист, засновник клубу "ВелоВершники" Микола Ворон пропонує запровадити у місті окремі смуги для руху велотранспорту.
Свою пропозицію він озвучив під час круглого столу з обговорення концепцій розвитку міської велоінфраструктури, організованого Громадянським Рухом "СВІДОМІ" у четвер, 6 травня, пише ІА "Конкурент".
За його словами, у Луцьку умов для велосипедистів нема.
"Єдиний плюс – широкі дороги, де можна виділити смугу для велосипедистів. Ті велодоріжки, що зроблені зараз на тротуарах, там тільки коляски і пішоходи. Ми їздимо по дорозі за відсутності велодоріжок", – говорить він.
Щоб збільшити кількість користувачів велотранспорту у Луцьку, впевнений Микола Ворон, треба створити відповідну потребу. Якщо, наприклад, у центрі обмежити рух для автомобілів, у людей не залишиться виходу, крім як пересісти на велосипеди.
Ще один фактор, який стоїть на заваді популяризації велоруху у Луцьку – ментальний. За словами Миколи Ворона, людям варто зрозуміти, що велосипед – це не якась применшена альтернатива машини, а цілком самодостатній вид транспорту зі своїми значними перевагами.
У заході також взяли участь депутат Луцької міської ради, співзасновник Громадянського Руху «СВІДОМІ» Тарас Шкітер, старший викладач кафедри автомобілів і транспортних технологій Луцького НТУ, кандидат технічних наук Павло Мазилюк, архітектор-урбаніст Данило Яловенко, співвласник магазину "Альпініст" Олександр Оришко, випускник кафедри автомобілів і транспортних технологій Луцького НТУ Іван Слатов, депутат Луцькради від Громадянського Руху «СВІДОМІ» Михайло Наход.
Фото - ілюстративне
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Свою пропозицію він озвучив під час круглого столу з обговорення концепцій розвитку міської велоінфраструктури, організованого Громадянським Рухом "СВІДОМІ" у четвер, 6 травня, пише ІА "Конкурент".
За його словами, у Луцьку умов для велосипедистів нема.
"Єдиний плюс – широкі дороги, де можна виділити смугу для велосипедистів. Ті велодоріжки, що зроблені зараз на тротуарах, там тільки коляски і пішоходи. Ми їздимо по дорозі за відсутності велодоріжок", – говорить він.
Щоб збільшити кількість користувачів велотранспорту у Луцьку, впевнений Микола Ворон, треба створити відповідну потребу. Якщо, наприклад, у центрі обмежити рух для автомобілів, у людей не залишиться виходу, крім як пересісти на велосипеди.
Ще один фактор, який стоїть на заваді популяризації велоруху у Луцьку – ментальний. За словами Миколи Ворона, людям варто зрозуміти, що велосипед – це не якась применшена альтернатива машини, а цілком самодостатній вид транспорту зі своїми значними перевагами.
У заході також взяли участь депутат Луцької міської ради, співзасновник Громадянського Руху «СВІДОМІ» Тарас Шкітер, старший викладач кафедри автомобілів і транспортних технологій Луцького НТУ, кандидат технічних наук Павло Мазилюк, архітектор-урбаніст Данило Яловенко, співвласник магазину "Альпініст" Олександр Оришко, випускник кафедри автомобілів і транспортних технологій Луцького НТУ Іван Слатов, депутат Луцькради від Громадянського Руху «СВІДОМІ» Михайло Наход.
Фото - ілюстративне
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