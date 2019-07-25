5 тижнів, 5 топових письменників творитимуть у Луцьку про Луцьк





Як розповідають



У рамках цього літературного прокту заплановано, що Луцьк відвідає 25 топових українських письменників: по 5 на тиждень.



Сьогодні, 6 травня, оголосили імена тих, хто долучиться до першої Луцької літературної резиденції – приїде не просто гостювати до Луцька, але й відчути це місто – його настрій, його ритм і мелодику, щоб відгукнутися про нього в своїй творчості! Тож уже 17 травня до обласного центру Волині завітають: Оксана Забужко, Катерина Калитко, Мирослав Лаюк, Макс Кідрук, Любко Дереш.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. З 17 травня по 20 червня цього року в обласному центрі Волині відбуватиметься чимало унікальних літературних подій - відкриється перша луцька літературна резиденція «Місто натхнення». Приурочена ця подія вона буде до 150-літнього ювілею Лесі Українки.Як розповідають організатори цього мистецького проекту, місія Луцької літературної резиденції полягає у популяризації міста та його міських просторів як мистецького осередку, привабливої туристичної дестинації, а також міста українського та європейського культурного контексту. Резиденти надихатимуться і творитимуть у місті, а їх напрацювання буде видано окремою збіркою.У рамках цього літературного прокту заплановано, що Луцьк відвідає 25 топових українських письменників: по 5 на тиждень.Сьогодні, 6 травня, оголосили імена тих, хто долучиться до першої Луцької літературної резиденції – приїде не просто гостювати до Луцька, але й відчути це місто – його настрій, його ритм і мелодику, щоб відгукнутися про нього в своїй творчості! Тож уже 17 травня до обласного центру Волині завітають: Оксана Забужко, Катерина Калитко, Мирослав Лаюк, Макс Кідрук, Любко Дереш.

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