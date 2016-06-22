Укрзалізниця планує у червні відновити міжнародні подорожі



Про це повідомляє



Також ведуться переговори з PKP Intercity та польською залізницею щодо відновлення швидкісного сполучення між країнами.



«Наразі в Україні та сусідніх країнах спостерігається стабілізація ситуації з розповсюдженням коронавірусної інфекції. Це дає змогу вести перемовини із залізничними адміністраціями країн-сусідів щодо відновлення міжнародних маршрутів. Минулого тижня оглянули готовність інфраструктури на заході країни, яка межує з країнами Європи. Тут ми розпочали низку проєктів та робіт», - заявив в.о. голови правління УЗ Іван Юрик.



За його словами, Укрзалізниця готова до відновлення цих перевезень.

«Зокрема, Укрзалізниця вже отримала погодження щодо курсування безпересадкових вагонів Київ - Відень з червня. Також планується відновити поїзди, що курсують на маршруті Чоп – Захонь», - додали в компанії.



Міжнародне сполучення припинялося через пандемію коронавірусу.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. «Укрзалізниця» планує з червня розпочати відновлення міжнародних пасажирських перевезень - уже досягнуті попередні домовленості щодо відновлення залізничного сполучення з Австрією та Угорщиною.Про це повідомляє пресслужба компанії.Також ведуться переговори з PKP Intercity та польською залізницею щодо відновлення швидкісного сполучення між країнами.«Наразі в Україні та сусідніх країнах спостерігається стабілізація ситуації з розповсюдженням коронавірусної інфекції. Це дає змогу вести перемовини із залізничними адміністраціями країн-сусідів щодо відновлення міжнародних маршрутів. Минулого тижня оглянули готовність інфраструктури на заході країни, яка межує з країнами Європи. Тут ми розпочали низку проєктів та робіт», - заявив в.о. голови правління УЗЗа його словами, Укрзалізниця готова до відновлення цих перевезень.«Зокрема, Укрзалізниця вже отримала погодження щодо курсування безпересадкових вагонів Київ - Відень з червня. Також планується відновити поїзди, що курсують на маршруті Чоп – Захонь», - додали в компанії.Міжнародне сполучення припинялося через пандемію коронавірусу.

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