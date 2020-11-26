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Завдяки ІТП лучани зекономили 30% на опаленні: повідомили, де ще встановлять це обладнання

Завдяки ІТП лучани зекономили 30% на опаленні: повідомили, де ще встановлять це обладнання
Встановлення індивідуальних теплових пунктів у багатоквартирних будинках Луцька показали свою ефективність.

Середній показник економії теплоносія становить 30 % у порівнянні з попереднім опалювальним періодом. Про це під час розширеної наради поінформував директор департаменту ДКП «Луцьктепло» Іван Скорупський, - інформує пресслужба Луцької міської ради.

ІТП встановлюються за грантові кошти у рамках проєкту «Модернізації системи централізованого теплопостачання міста Луцька». Ігор Скорупський також зауважив, що цього року роботи будуть продовжені. Загалом буде встановлено 170 ІТП із 254 передбачених проєктом.

Крім того, Іван Скорупський зауважив, що завдяки домовленостям з ЄБРР буде придбано додатково ще 60-70 ІТП, які встановлять у багатоквартирних будинках у мікрорайоні ЛПЗ та районі проспекту Відродження.

Іван Скорупський наголосив, що усі ІТП, які встановили у 2020 році, відпрацювали сезон добре. Працівники підприємства забезпечували їх належну роботу.

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Теги: ІТП, Іван Скорупський
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