вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

7 травня на Волині: гортаючи календар

7 травня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 7 травня, віряни вшановують пам'ять священномученика Сави Стратілата. Він був ранній християнський священномученик 3-го століття.

Сьогодні відзначає день народження голова інформаційно-видавничого центру єпархії протоієрей Віталій Собко. Зичимо вам добра, любові й міцного здоров’я.

Вітаємо також іменників цього дня – усіх, хто носить імена Олексій, Валентин, Єлизавета, Леонтій.

З 1945 року День радіо відзначається щорічно 7 травня і вважається святом працівників всіх галузей зв'язку, радіоаматорів і радіожурналістів. У цей день 1895 російський фізик Олександр Степанович Попов здійснив перший сеанс радіозв'язку і продемонстрував світові перший радіоприймач.

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ
• Якщо день видався дощовим, то на землі краще не працювати і нічого не садити, інакше буде багато бур'яну.
• Якщо калина ще не зацвіла – не варто сіяти пізні ярі.
• Якщо сьогодні народжуються кошенята, їх не можна тримати вдома, не до добра, потрібно роздати.
• Сьогодні краще не збирати трави, вони не будуть лікувальними.
• Не можна сваритися, щоб не засмучувати душі мертвих близьких.
• Не можна пити алкоголь на цвинтарі і під час поминок.
• Заборонено садити і сіяти.
• Вагітним суворо заборонено приходити на кладовище.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Конкуренція з іншими медзакладами і зручність для пацієнтів: у Луцьку створили медичне об’єднання
Златан, Абдулазіз, Авігея і Версавія: які незвичні імена волиняни давали своїм малюкам цьогоріч
У Луцьку хочуть створити студентський кампус
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Валерій Стернійчук Валерій
Стернійчук вітає волинян з Великоднем
Останні новини
Укрзалізниця планує у червні відновити міжнародні подорожі
Сьогодні, 00:27
7 травня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Завдяки ІТП лучани зекономили 30% на опаленні: повідомили, де ще встановлять це обладнання
06 травень, 23:38
Ще дві області виходять із «червоної» зони карантину
06 травень, 22:12
5 тижнів, 5 топових письменників творитимуть у Луцьку про Луцьк
06 травень, 21:25
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Укрзалізниця планує у червні відновити міжнародні подорожі
Сьогодні, 00:27
 0
7 травня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
Завдяки ІТП лучани зекономили 30% на опаленні: повідомили, де ще встановлять це обладнання
06 травень, 23:38
 0
Ще дві області виходять із «червоної» зони карантину
06 травень, 22:12
 0
5 тижнів, 5 топових письменників творитимуть у Луцьку про Луцьк
06 травень, 21:25
 0
Медіа
відео
1/8