Назвали країни, де чекають українців і добре платять





Наприклад, в Україні далекобійник може отримувати до 30 тисяч гривень, тоді як за кордоном аналогічний спеціаліст може отримати до 75 тисяч гривень.



Найпопулярнішими країнами, де чекають українців на роботу, є Польща, Чехія, Німеччина, Литва і Латвія.



Роботодавці з ЄС здебільшого шукають в Україні водіїв, далекобійників, різноробочих, пакувальників та вантажників.



«Високі зарплати – це головний мотив для виїзду українців на заробітки. Роботодавці з країн Євросоюзу це розуміють, тому часто забезпечують українських працівників проживанням, обідами, інколи навіть трансфером до робочого місця та спецодягом, щоб людина мала можливість привести додому більше грошей.



Частіше перелічені блага пропонують саме кваліфікованим робітникам, щоб заохотити їх до переїзду. Некваліфіковані теж їх отримують, проте не так часто та не в такому обсязі, як професійні кадри», – коментує керівник напрямку по роботі з партнерами Jooble Олена Кірільєвніна.



Самі ж українці зацікавлені не тільки у вакансіях без кваліфікації, але і в роботі за профільною спеціалізацією. Наприклад, інженерів, зварювальників, будівельників, медробітників тощо.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Cередні зарплати за кордоном майже вдвічі більші за ті, які пропонують на аналогічних посадах в Україні. Про це пише OpenDataBot з посиланням на дані Jooblе.Наприклад, в Україні далекобійник може отримувати до 30 тисяч гривень, тоді як за кордоном аналогічний спеціаліст може отримати до 75 тисяч гривень.Найпопулярнішими країнами, де чекають українців на роботу, є Польща, Чехія, Німеччина, Литва і Латвія.Роботодавці з ЄС здебільшого шукають в Україні водіїв, далекобійників, різноробочих, пакувальників та вантажників.«Високі зарплати – це головний мотив для виїзду українців на заробітки. Роботодавці з країн Євросоюзу це розуміють, тому часто забезпечують українських працівників проживанням, обідами, інколи навіть трансфером до робочого місця та спецодягом, щоб людина мала можливість привести додому більше грошей.Частіше перелічені блага пропонують саме кваліфікованим робітникам, щоб заохотити їх до переїзду. Некваліфіковані теж їх отримують, проте не так часто та не в такому обсязі, як професійні кадри», – коментує керівник напрямку по роботі з партнерами Jooble Олена Кірільєвніна.Самі ж українці зацікавлені не тільки у вакансіях без кваліфікації, але і в роботі за профільною спеціалізацією. Наприклад, інженерів, зварювальників, будівельників, медробітників тощо.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію