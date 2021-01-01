До Шацьких озер – новенькою дорогою: показали 17 км дороги до волинської перлини.ВІДЕО





Кадри з новими 17 км дороги до Шацького національного парку, зокрема до озера Світязь, показали на сторінці Укравтодору у



Велике будівництво на цьому важливому для Волині туристичному напрямку розгорнулося наприкінці 2020-го. Торік на всій протяжності цієї ділянки дороги Т-03-02 клали перший шар асфальту і більше ніж на 6 кілометрах встигли влаштувати верхній шар дорожнього покриття.



У планах – ремонт Т-03-02 до м.Любомля.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Завершено влаштування фінішного шару асфальтобетону на відрізку дороги Т-03-02 Піща - Шацьк. Попереду – благоустрій узбіч та нанесення розмітки.Кадри з новими 17 км дороги до Шацького національного парку, зокрема до озера Світязь, показали на сторінці Укравтодору у Facebook Велике будівництво на цьому важливому для Волині туристичному напрямку розгорнулося наприкінці 2020-го. Торік на всій протяжності цієї ділянки дороги Т-03-02 клали перший шар асфальту і більше ніж на 6 кілометрах встигли влаштувати верхній шар дорожнього покриття.У планах – ремонт Т-03-02 до м.Любомля.

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