Вакцинація перед ЗНО: на Волині педагогів почали щеплювати від COVID-19.ВІДЕО

Алла Корнейко.



У реєстрі педагогів, яких можуть залучати до оцінювання, є майже 5 тисяч людей. Основну сесію ЗНО розпочнуть 21 травня.



В області підготували 60 пунктів для складання ЗНО. З п'яти тисяч людей, які є у реєстрі, в окремі дні під час ЗНО залучатимуть до 2,5 тисяч вчителів, — каже Алла Корнейко.



Завідувачка центру ЗНО на Волині розповідає, що існує два алгоритми вакцинування педагогів. Перший — це коли в заклад освіти приїжджає бригада медпрацівників і проводить щеплення на місці, другий – коли педагогам дається час, щоб знайти можливість і самостійно прибути у пункт вакцинації, який облаштований в медустанові.



6 травня педагогів почали щеплювати у Луцькому центрі первинної медичної допомоги №2.



На вакцинацію разом із 29 вчителями навчально-виховного комплексу № 9 прийшов директор Олександр Дубина. Чоловік каже, що частина педагогів школи вакцинуватиметься й завтра, бо це необхідно для створення колективного імунітету.



У перший день вакцинації, у стаціонарному пункті Луцького центру первинної медичної допомоги №2 за планом мають щепити 50 педагогів. Щеплення працівників освіти здійснюють вакциною CoronoVac китайського виробника. Ревакцинацію проводитимуть впродовж 21-28 днів, - розповів лікар Ярослав Оштук.



Нагадаємо, педагоги, які працюватимуть на ЗНО, вакцинуються добровільно та безплатно. Вони потрапили до другої хвилі вакцинації та мають пріоритетне право на щеплення.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Волині з 6 травня почали щеплювати від COVID-19 педагогів, які беруть участь у зовнішньому незалежному оцінюванні 2021, – розповіла Суспільному завідувачка центру ЗНО на ВолиніУ реєстрі педагогів, яких можуть залучати до оцінювання, є майже 5 тисяч людей. Основну сесію ЗНО розпочнуть 21 травня.В області підготували 60 пунктів для складання ЗНО. З п'яти тисяч людей, які є у реєстрі, в окремі дні під час ЗНО залучатимуть до 2,5 тисяч вчителів, — каже Алла Корнейко.Завідувачка центру ЗНО на Волині розповідає, що існує два алгоритми вакцинування педагогів. Перший — це коли в заклад освіти приїжджає бригада медпрацівників і проводить щеплення на місці, другий – коли педагогам дається час, щоб знайти можливість і самостійно прибути у пункт вакцинації, який облаштований в медустанові.6 травня педагогів почали щеплювати у Луцькому центрі первинної медичної допомоги №2.На вакцинацію разом із 29 вчителями навчально-виховного комплексу № 9 прийшов директор Олександр Дубина. Чоловік каже, що частина педагогів школи вакцинуватиметься й завтра, бо це необхідно для створення колективного імунітету.У перший день вакцинації, у стаціонарному пункті Луцького центру первинної медичної допомоги №2 за планом мають щепити 50 педагогів. Щеплення працівників освіти здійснюють вакциною CoronoVac китайського виробника. Ревакцинацію проводитимуть впродовж 21-28 днів, - розповів лікарНагадаємо, педагоги, які працюватимуть на ЗНО, вакцинуються добровільно та безплатно. Вони потрапили до другої хвилі вакцинації та мають пріоритетне право на щеплення.

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