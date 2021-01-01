Як будують «Парковий квартал» у Ковелі. ВІДЕОЗВІТ*





Наразі в 1 під'їзді в квартирах штукатурять стіни, в 2-му - завершують розводку електрики, у 3-му - монтують вікна і роблять крокви для покрівлі, а в 4-му - виконують стропільну систему даху.



Як виглядає будівництво,







Зверніть увагу! У ЖК «Парковий квартал» залишилося для продажу лише 2 квартири. Також на першому поверсі нового будинку є комерційні площі. Які привілеї отримають власники, відкривши тут магазин чи офіс - читайте за



Детальніше про ці та інші пропозиції запитуйте у відділі продажів Будівельної компанії «Інвестор»:



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