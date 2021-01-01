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Як будують «Парковий квартал» у Ковелі. ВІДЕОЗВІТ*

Як будують «Парковий квартал» у Ковелі. ВІДЕОЗВІТ*
Третій будинок ЖК «Парковий квартал» у Ковелі уже змурований, тривають внутрішні роботи в перших двох під’їздах та облаштування покрівлі над третім і четвертим.

Наразі в 1 під'їзді в квартирах штукатурять стіни, в 2-му - завершують розводку електрики, у 3-му - монтують вікна і роблять крокви для покрівлі, а в 4-му - виконують стропільну систему даху.

Як виглядає будівництво, компанія «Інвестор» ділиться у черговому відеозвіті.



Зверніть увагу! У ЖК «Парковий квартал» залишилося для продажу лише 2 квартири. Також на першому поверсі нового будинку є комерційні площі. Які привілеї отримають власники, відкривши тут магазин чи офіс - читайте за посиланням.

Детальніше про ці та інші пропозиції запитуйте у відділі продажів Будівельної компанії «Інвестор»:

Телефон: 096 030 20 10
Адреса: м. Луцьк, вул. Коперника, 13 (3 поверх)
м. Ковель, вул. Глібова, 8 б
Сайт: investor.lutsk.ua
Facebook: investorlutsk
Інстаграм: bud.investor
Youtube: Інвестор

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