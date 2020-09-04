Один туристичний маршрут: об'єднають підземелля Старого Луцька
Сьогодні, 08:16
У Луцьку триває реконструкція вежі Чарторийських та монастиря єзуїтів. Станом на 6 травня, виконано 77% запланових робіт.
Про це йшлося у четвер, 6 травня, під час оперативної наради міського голови, - пише «Конкурент».
Начальниця управління міжнародного співробітництва та проектної діяльності Вікторія Гомонець нагадала, що під час робіт було знайдено раніше невідомі підземелля у вежі. Разом із цим у квітні цього року розкопали 18-метровий коридор, який з'єднав підземелля башти та монастиря єзуїтів.
"Це нових 170 квадратних метрів підземель, а загалом їхня площа зараз – 670 квадратів. Це без врахування підземель костелу Петра і Павла", – зазначила вона.
Зі слів чиновниці, міський голова Ігор Поліщук провів перемовини з представниками дієцезії і є домовленості, щоб об’єднати ці пам’ятки єдиним туристичним маршрутом.
"Зараз ведеться закупівля гаджетів та предметів інтер’єру, щоб наповнити далі підземелля експозиціями. Плануємо закупити силіконову фігуру монаха, лицарські обладунки, голограми, мультимедійні екрани", – резюмувала Гомонець.
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Про це йшлося у четвер, 6 травня, під час оперативної наради міського голови, - пише «Конкурент».
Начальниця управління міжнародного співробітництва та проектної діяльності Вікторія Гомонець нагадала, що під час робіт було знайдено раніше невідомі підземелля у вежі. Разом із цим у квітні цього року розкопали 18-метровий коридор, який з'єднав підземелля башти та монастиря єзуїтів.
"Це нових 170 квадратних метрів підземель, а загалом їхня площа зараз – 670 квадратів. Це без врахування підземель костелу Петра і Павла", – зазначила вона.
Зі слів чиновниці, міський голова Ігор Поліщук провів перемовини з представниками дієцезії і є домовленості, щоб об’єднати ці пам’ятки єдиним туристичним маршрутом.
"Зараз ведеться закупівля гаджетів та предметів інтер’єру, щоб наповнити далі підземелля експозиціями. Плануємо закупити силіконову фігуру монаха, лицарські обладунки, голограми, мультимедійні екрани", – резюмувала Гомонець.
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