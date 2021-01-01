Повідомили про ситуацію з коронавірусом в Україні за минулу добу

8 404 нових випадки коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксували в Україні станом на 7 травня 2021 року.Зокрема, захворіли 353 дитини та 185 медпрацівників, інформує очільник МОЗна своїй сторінці у фейсбуці.Також за минулу добу:госпіталізовано – 3 080 осіб;летальних випадків – 379;одужало – 19 453 особи;здійснено тестувань за добу – 94 479 (зокрема методом ПЛР – 39 748, методом ІФА – 14 177, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 40 554).За весь час пандемії в Україні:захворіло – 2 105 428 осіб;одужало – 1 731 162 особи;летальних випадків – 45 830;проведено ПЛР-тестувань – 9 594 857.За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстрували у Харківській (991), Дніпропетровській (622), м. Київ (611), Донецькій (571) та Запорізькій (494) областях.37 967 людей щепили проти COVID-19 за добу 6 травня 2021 року в Україні. 821 770 людей щепили від початку вакцинальної кампанії, з них отримали 1 дозу – 821 768 осіб, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) – 428 осіб (із них 2 особи отримали 1 дозу за кордоном).Кількість захворювань в регіонах за добу та кількість щеплень :м. Київ – 611 випадків/ 6 026 щеплень;Вінницька область – 205 випадків/ 1 858 щеплень;Волинська область – 267 випадків/ 698 щеплень;Дніпропетровська область – 622 випадки/ 4 358 щеплень;Донецька область – 571 випадок/ 1 265 щеплень;Житомирська область – 228 випадків/ 692 щеплення;Закарпатська – 124 випадки/ 522 щеплення;Запорізька область – 494 випадки/ 1 713 щеплень;Івано-Франківська область – 146 випадків/ 783 щеплення;Київська область – 366 випадків/ 3 557 щеплень;Кіровоградська область – 67 випадків/ 645 щеплень;Луганська область – 232 випадки/ 668 щеплень;Львівська область – 256 випадків/ 2 789 щеплень;Миколаївська область – 257 випадків/ 1 217 щеплень;Одеська область – 344 випадки/ 1 444 щеплення;Полтавська область – 387 випадків/ 153 щеплення;Рівненська область – 438 випадків/ 1 039 щеплень;Сумська область – 337 випадків/ 1 203 щеплення;Тернопільська область – 163 випадки/ 704 щеплення;Харківська область – 991 випадок/ 317 щеплень;Херсонська область – 215 випадків/ 2 410 щеплень;Хмельницька область – 408 випадків/ 1 376 щеплень;Черкаська область – 415 випадків/ 1 134 щеплення;Чернівецька область – 116 випадків/ 452 щеплення;Чернігівська область – 144 випадки/ 944 щеплення.Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.Станом на 6 травня 2021 року до листа очікування вакцинації від COVID-19 записались 522 273 людини.