Повідомили про ситуацію з коронавірусом в Україні за минулу добу
Сьогодні, 08:50
8 404 нових випадки коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксували в Україні станом на 7 травня 2021 року.
Зокрема, захворіли 353 дитини та 185 медпрацівників, інформує очільник МОЗ Максим Степанов на своїй сторінці у фейсбуці.
Також за минулу добу:
госпіталізовано – 3 080 осіб;
летальних випадків – 379;
одужало – 19 453 особи;
здійснено тестувань за добу – 94 479 (зокрема методом ПЛР – 39 748, методом ІФА – 14 177, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 40 554).
За весь час пандемії в Україні:
захворіло – 2 105 428 осіб;
одужало – 1 731 162 особи;
летальних випадків – 45 830;
проведено ПЛР-тестувань – 9 594 857.
За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстрували у Харківській (991), Дніпропетровській (622), м. Київ (611), Донецькій (571) та Запорізькій (494) областях.
37 967 людей щепили проти COVID-19 за добу 6 травня 2021 року в Україні. 821 770 людей щепили від початку вакцинальної кампанії, з них отримали 1 дозу – 821 768 осіб, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) – 428 осіб (із них 2 особи отримали 1 дозу за кордоном).
Кількість захворювань в регіонах за добу та кількість щеплень :
м. Київ – 611 випадків/ 6 026 щеплень;
Вінницька область – 205 випадків/ 1 858 щеплень;
Волинська область – 267 випадків/ 698 щеплень;
Дніпропетровська область – 622 випадки/ 4 358 щеплень;
Донецька область – 571 випадок/ 1 265 щеплень;
Житомирська область – 228 випадків/ 692 щеплення;
Закарпатська – 124 випадки/ 522 щеплення;
Запорізька область – 494 випадки/ 1 713 щеплень;
Івано-Франківська область – 146 випадків/ 783 щеплення;
Київська область – 366 випадків/ 3 557 щеплень;
Кіровоградська область – 67 випадків/ 645 щеплень;
Луганська область – 232 випадки/ 668 щеплень;
Львівська область – 256 випадків/ 2 789 щеплень;
Миколаївська область – 257 випадків/ 1 217 щеплень;
Одеська область – 344 випадки/ 1 444 щеплення;
Полтавська область – 387 випадків/ 153 щеплення;
Рівненська область – 438 випадків/ 1 039 щеплень;
Сумська область – 337 випадків/ 1 203 щеплення;
Тернопільська область – 163 випадки/ 704 щеплення;
Харківська область – 991 випадок/ 317 щеплень;
Херсонська область – 215 випадків/ 2 410 щеплень;
Хмельницька область – 408 випадків/ 1 376 щеплень;
Черкаська область – 415 випадків/ 1 134 щеплення;
Чернівецька область – 116 випадків/ 452 щеплення;
Чернігівська область – 144 випадки/ 944 щеплення.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Станом на 6 травня 2021 року до листа очікування вакцинації від COVID-19 записались 522 273 людини.
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Зокрема, захворіли 353 дитини та 185 медпрацівників, інформує очільник МОЗ Максим Степанов на своїй сторінці у фейсбуці.
Також за минулу добу:
госпіталізовано – 3 080 осіб;
летальних випадків – 379;
одужало – 19 453 особи;
здійснено тестувань за добу – 94 479 (зокрема методом ПЛР – 39 748, методом ІФА – 14 177, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 40 554).
За весь час пандемії в Україні:
захворіло – 2 105 428 осіб;
одужало – 1 731 162 особи;
летальних випадків – 45 830;
проведено ПЛР-тестувань – 9 594 857.
За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстрували у Харківській (991), Дніпропетровській (622), м. Київ (611), Донецькій (571) та Запорізькій (494) областях.
37 967 людей щепили проти COVID-19 за добу 6 травня 2021 року в Україні. 821 770 людей щепили від початку вакцинальної кампанії, з них отримали 1 дозу – 821 768 осіб, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) – 428 осіб (із них 2 особи отримали 1 дозу за кордоном).
Кількість захворювань в регіонах за добу та кількість щеплень :
м. Київ – 611 випадків/ 6 026 щеплень;
Вінницька область – 205 випадків/ 1 858 щеплень;
Волинська область – 267 випадків/ 698 щеплень;
Дніпропетровська область – 622 випадки/ 4 358 щеплень;
Донецька область – 571 випадок/ 1 265 щеплень;
Житомирська область – 228 випадків/ 692 щеплення;
Закарпатська – 124 випадки/ 522 щеплення;
Запорізька область – 494 випадки/ 1 713 щеплень;
Івано-Франківська область – 146 випадків/ 783 щеплення;
Київська область – 366 випадків/ 3 557 щеплень;
Кіровоградська область – 67 випадків/ 645 щеплень;
Луганська область – 232 випадки/ 668 щеплень;
Львівська область – 256 випадків/ 2 789 щеплень;
Миколаївська область – 257 випадків/ 1 217 щеплень;
Одеська область – 344 випадки/ 1 444 щеплення;
Полтавська область – 387 випадків/ 153 щеплення;
Рівненська область – 438 випадків/ 1 039 щеплень;
Сумська область – 337 випадків/ 1 203 щеплення;
Тернопільська область – 163 випадки/ 704 щеплення;
Харківська область – 991 випадок/ 317 щеплень;
Херсонська область – 215 випадків/ 2 410 щеплень;
Хмельницька область – 408 випадків/ 1 376 щеплень;
Черкаська область – 415 випадків/ 1 134 щеплення;
Чернівецька область – 116 випадків/ 452 щеплення;
Чернігівська область – 144 випадки/ 944 щеплення.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Станом на 6 травня 2021 року до листа очікування вакцинації від COVID-19 записались 522 273 людини.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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