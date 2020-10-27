Прикордонник Луцького загону виборов бронзу на чемпіонаті України з боротьби самбо
Сьогодні, 10:04
У Харкові 5-6 травня відбувся чемпіонат ФСТ “Динамо” України з боротьби самбо.
Участь у змаганнях брали кращі спортсмени-правоохоронці з усіх областей України. Серед учасників був і військовослужбовець Луцького прикордонного загону Станіслав Гуленков, який на чемпіонаті представляв Волинську область, - інформує пресслужба Луцького прикордонного загону.
За результатами нелегкої боротьби прикордонник став бронзовим призером у ваговій категорії до 79 кг.
До слова, Станіслав змалку полюбив спорт. Ось уже 11 років, як він займається самбо і дзюдо та є вихованцем ФСТ «Динамо». За цей час він ставав неодноразовим переможцем та призером чемпіонатів Європи та України з вказаних єдиноборств. Військовослужбовець також є майстром спорту України з дзюдо.
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Участь у змаганнях брали кращі спортсмени-правоохоронці з усіх областей України. Серед учасників був і військовослужбовець Луцького прикордонного загону Станіслав Гуленков, який на чемпіонаті представляв Волинську область, - інформує пресслужба Луцького прикордонного загону.
За результатами нелегкої боротьби прикордонник став бронзовим призером у ваговій категорії до 79 кг.
До слова, Станіслав змалку полюбив спорт. Ось уже 11 років, як він займається самбо і дзюдо та є вихованцем ФСТ «Динамо». За цей час він ставав неодноразовим переможцем та призером чемпіонатів Європи та України з вказаних єдиноборств. Військовослужбовець також є майстром спорту України з дзюдо.
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