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Якою буде погода на Волині у неділю, 9 травня

Якою буде погода на Волині у неділю, 9 травня
У неділю, 9 травня, на Волині прогнозують мінливу хмарність. Без опадів.

Про це повідомляє Волинський обласний центр з гідрометеорології.

Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі становитиме 1-6° тепла, на ґрунті місцями заморозки 0,-3°, вдень - 12-17° тепла.

9 травня вшановують пам'ять святителя Стефана Великопермського, просвітителя, який створив першу азбуку народів пермської землі. У цей час квітне черемха і чорна смородина, зеленіє садовий жасмин. Наші пращури помітили таку городню прикмету: якщо лист берези розвернувся повністю - можна саджати картоплю.

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Теги: погода, прогноз погоди
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