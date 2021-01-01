Якою буде погода на Волині у неділю, 9 травня





Про це повідомляє Волинський обласний центр з гідрометеорології.



Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі становитиме 1-6° тепла, на ґрунті місцями заморозки 0,-3°, вдень - 12-17° тепла.



9 травня вшановують пам'ять святителя Стефана Великопермського, просвітителя, який створив першу азбуку народів пермської землі. У цей час квітне черемха і чорна смородина, зеленіє садовий жасмин. Наші пращури помітили таку городню прикмету: якщо лист берези розвернувся повністю - можна саджати картоплю.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У неділю, 9 травня, на Волині прогнозують мінливу хмарність. Без опадів.Про це повідомляє Волинський обласний центр з гідрометеорології.Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі становитиме 1-6° тепла, на ґрунті місцями заморозки 0,-3°, вдень - 12-17° тепла.9 травня вшановують пам'ять святителя Стефана Великопермського, просвітителя, який створив першу азбуку народів пермської землі. У цей час квітне черемха і чорна смородина, зеленіє садовий жасмин. Наші пращури помітили таку городню прикмету: якщо лист берези розвернувся повністю - можна саджати картоплю.

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