Для Волині з держбюджету виділили понад 34 мільйони гривень на купівлю ноутбуків для вчителів

На Волинь для освітніх закладів області на боротьбу із COVID-19 та його наслідками надійшло 34,7 мільйона гривень із держбюджету.Про це йдеться на сайті Волинської обласної ради.Як розповів заступник директора департаменту фінансів облдержадміністрації, відповідно до постанови Кабміну від 21 квітня 2021 року № 403 "Деякі питання надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на заходи, спрямовані на боротьбу з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, та її наслідками під час навчального процесу у закладах загальної середньої освіти" обласному бюджету виділено окрему субвенцію з державного бюджету в загальній сумі 34 798,4 тис. грн.Із цієї суми 694 тис. грн передбачено на придбання засобів захисту, необхідних для організації протиепідемічних заходів під час проведення основної та додаткової сесій зовнішнього незалежного оцінювання в 2021 році та 34 млн 104,4 тис. грн - на придбання ноутбуків для педагогічних працівників комунальних закладів загальної середньої освіти та їх філій для організації дистанційного навчання та інших форм здобуття загальної середньої освіти з використанням технологій дистанційного навчання.Начальник управління освіти і науки ОДАнаголосила, що перше ЗНО відбудеться вже 21 травня, а відтак ці 694 тисячі гривень необхідно освоїти дуже оперативно."На щастя ми маємо законодавче право купувати ці засоби без тендеру, а лише по прямих закупівлях. Разом з тим варто зауважити, що придбання ноутбуків передбачає співфінансування з місцевих бюджетів. 10% - сільські і селищні територіальні громади і 30% - міські тергромади. На разі ми формуємо перелік шкіл куди ми маємо їх закупити та аналізуємо кількість ПК у кожній школі, які задіяні в освітньому процесі. В результаті ми маємо школам додати ту кількість ноутбуків, якої не вистачає на кожного вчителя, однак за виключенням початкових класів, адже їм буде закуплено необхідну комп'ютерну техніку в рамках реформи Нової української школи", - наголосила посадовицяГолова бюджетної комісії облрадиу свою чергу поцікавився, якою має бути сума співфінансування з обласного бюджету, адже ноутбуки будуть закуплятися і для освітніх закладів, які є у спільній власності територіальних громад сіл, селищ, міст області. Людмила Плахотна сказала, що в обласному бюджеті має бути передбачено 30% співфінансування, однак точна цифра їй на разі не відома, оскільки триває збір інформації.Орест Маховський заувадив, що потрібно врахувати потребу у виділенні необхідних сум для сіпівфінансування у місцевих бюджетах тих громад, які вони представляють.Так, управлінню освіти і науки ОДА бюджетною комісією рекомендовано надати обласній раді для ознайомлення проєкт розподілу ноутбуків між закладами загальної середньої освіти обласної комунальної власності та закладами територіальних громад та врахувати пропозиції, які надійдуть від депутатів обласної ради.