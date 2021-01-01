На Волині поліцейський здійснив мрію 5-річного хлопчика
Сьогодні, 11:03
Днями у 5-річного хлопчика Давида із села Зимне був день народження. Найбільшою його мрією була зустріч зі справжнім поліцейським, а також посидіти в його авто. Мати хлопчика звернулась до свого поліцейського офіцера громади – Ореста Бабія за допомогою, адже мрії дітей повинні втілюватися.
Про це повідомляє Володимир-Волинський районний відділ поліції.
Зауважують, що поліцейський офіцер громади не міг відмовити в реалізації цього бажання і завітав до 5-річного Давида, аби здійснити його мрію.
Офіцер громади, потиснувши руку дитині, дозволив не лише проїхатись з ним в службовому автомобілі, а й потримати в руках рацію та жетон поліцейського, а також показав, що знаходиться постійно у його службовому авто.
«Іменинник був вражений від зустрічі. Цей день народження він запам‘ятає точно! Адже хоч і маленька, але його мрія здійснилась», - йдеться у повідомленні відділу поліції.
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Про це повідомляє Володимир-Волинський районний відділ поліції.
Зауважують, що поліцейський офіцер громади не міг відмовити в реалізації цього бажання і завітав до 5-річного Давида, аби здійснити його мрію.
Офіцер громади, потиснувши руку дитині, дозволив не лише проїхатись з ним в службовому автомобілі, а й потримати в руках рацію та жетон поліцейського, а також показав, що знаходиться постійно у його службовому авто.
«Іменинник був вражений від зустрічі. Цей день народження він запам‘ятає точно! Адже хоч і маленька, але його мрія здійснилась», - йдеться у повідомленні відділу поліції.
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