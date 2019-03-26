Біля дороги неподалік Луцька викинули купу сміття. ФОТО





Про це повідомляє Підгайцівська територіальна громада.



Моніторингова група викликала поліцію та зафіксувала факт правопорушення. Поліцейський офіцер громади склав протокол на винну особу за порушення Правил благоустрою.



За фактом правопорушення вжили заходів щодо усунення негативних наслідків (прибрали сміття), провели роз'яснювальну роботу.



Невдовзі в старостатах запрацюють громадські інспектори з охорони довкілля, які пройдуть відповідне навчання та матимуть повноваження штрафувати населення за порушення законодавства з охорони довкілля.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 6 травня поблизу дороги Підгайці-Крупа виявили факт несанкціонованого та протиправного викидання сміття.Про це повідомляє Підгайцівська територіальна громада.Моніторингова група викликала поліцію та зафіксувала факт правопорушення. Поліцейський офіцер громади склав протокол на винну особу за порушення Правил благоустрою.За фактом правопорушення вжили заходів щодо усунення негативних наслідків (прибрали сміття), провели роз'яснювальну роботу.Невдовзі в старостатах запрацюють громадські інспектори з охорони довкілля, які пройдуть відповідне навчання та матимуть повноваження штрафувати населення за порушення законодавства з охорони довкілля.

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