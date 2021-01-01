У волинському селі для школярів облаштують сучасне футбольне поле. ФОТО





Ініціативу зробити такий подарунок Карпилівській громаді виявив депутат Луцької районної ради Олександр Шабала, йдеться на сайті



Нещодавно голова Луцької районної ради Олександр Омельчук та його радник Юрій Ройко вручали спортивну форму юним футболістам села Карпилівка. Тренер розповів їм, що діти – а це дві групи U-9 та U-11, займаються на звичайному стадіоні або у спортивному залі та не мають тренувальної бази, хоч і грають вже на обласному рівні.



Тому Олександр Омельчук, Юрій Ройко та Олександр Шабала навідались у Карпилівку, щоб оглянути територію школи та визначитись із місцем облаштування штучного поля, яке можна пристосувати до будь-якого ігрового виду спорту – мініфутболу, баскетболу, волейболу.



Вчитель фізкультури Карпилівської школи Олег Шнит наголосив, що на території школи є майданчик, підлаштований під мініфутбольне поле, але без покриття.



«На ньому вже є дренажна основа, залишилось лише покласти штучне поле та загородити територію», - сказав фізкультурник.



Староста села Карпилівка Людмила Крикун каже, що сучасний спортивний майданчик стане окрасою села, адже дітей тут багато: лише у школі навчається 499 учнів.



«Карпилівка, як і загалом Цуманська громада, славиться позитивним демографічним приростом. У нас більше сотні багатодітних родин: найбільше дітей в одній сім’ї – 18, є по 15, по 14…», - розповіла Людмила Крикун.



«Ми поспілкувались з педагогами, головою Цуманської громади Анатолієм Дорошуком, старостою та вирішили біля школи облаштувати мініфутбольне поле. Саме у ньому є потреба, адже у Карпилівці – дві футбольних команди, а тренувальної бази немає. Приємно, що громада розвивається, дітей багато - за ними майбутнє», - підсумував голова райради Олександр Омельчук.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У селі Карпилівка на території школи з’явиться новенький спортивний майданчик із штучним покриттям.Ініціативу зробити такий подарунок Карпилівській громаді виявив депутат Луцької районної ради, йдеться на сайті Луцької райради. Нещодавно голова Луцької районної радита його радниквручали спортивну форму юним футболістам села Карпилівка. Тренер розповів їм, що діти – а це дві групи U-9 та U-11, займаються на звичайному стадіоні або у спортивному залі та не мають тренувальної бази, хоч і грають вже на обласному рівні.Тому Олександр Омельчук, Юрій Ройко та Олександр Шабала навідались у Карпилівку, щоб оглянути територію школи та визначитись із місцем облаштування штучного поля, яке можна пристосувати до будь-якого ігрового виду спорту – мініфутболу, баскетболу, волейболу.Вчитель фізкультури Карпилівської школи Олег Шнит наголосив, що на території школи є майданчик, підлаштований під мініфутбольне поле, але без покриття.«На ньому вже є дренажна основа, залишилось лише покласти штучне поле та загородити територію», - сказав фізкультурник.Староста села Карпилівкакаже, що сучасний спортивний майданчик стане окрасою села, адже дітей тут багато: лише у школі навчається 499 учнів.«Карпилівка, як і загалом Цуманська громада, славиться позитивним демографічним приростом. У нас більше сотні багатодітних родин: найбільше дітей в одній сім’ї – 18, є по 15, по 14…», - розповіла Людмила Крикун.«Ми поспілкувались з педагогами, головою Цуманської громади Анатолієм Дорошуком, старостою та вирішили біля школи облаштувати мініфутбольне поле. Саме у ньому є потреба, адже у Карпилівці – дві футбольних команди, а тренувальної бази немає. Приємно, що громада розвивається, дітей багато - за ними майбутнє», - підсумував голова райради Олександр Омельчук.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію