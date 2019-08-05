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У Києві двоє хлопців через помсту побили і підпалили чоловіка, потерпілий помер у лікарні. ВІДЕО

У Києві двоє хлопців через помсту побили і підпалили чоловіка, потерпілий помер у лікарні. ВІДЕО
У Києві чоловік із товаришем вирішив «поквитатись» із незнайомцем через те, що той образив його малолітнього сина. Вони облили чоловіка займистою речовиною та підпалили.

Потерпілого з опіками 80% тіла госпіталізували до лікарні, де він помер, - інформує відділ комунікації поліції Києва.

Так, 6 травня близько 19:30 від перехожих надійшла інформація про те, що на проспекті Георгія Гонгадзе просить про допомогу людина, в якої загорівся одяг. На місце події негайно прибули працівники ДСНС, лікарі та працівники поліції.

Начальник поліції Києва Андрій Крищенко повідомив про те, що упродовж двох годин правоохоронці затримали осіб, причетних до вказаної події:

«Ми встановили, що у недобудову до 41-річного чоловіка прийшли двоє місцевих мешканців, які спочатку вчинили конфлікт, побили його, а потім облили легкозаймистою речовиною та підпалили. Упродовж двох годин ми встановили особи цих чоловіків та затримали за їх місцем мешкання. Свої дії затримані пояснили тим, що потерпілий начебто образив сина одного з них, через що вони вирішили помститися. Від отриманих травм потерпілий помер у лікарні».

Слідчі затримали правопорушників у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Ними виявились уродженці Києва, 1997 та 2002 років народження, які раніше не притягувалися до кримінальної відповідальності.

«За даним фактом відкрито кримінальне провадження за частиною другою статті 15 пункту четвертому та дванадцятому статті 115 (Умисне вбивство, вчинене за попередньою змовою групою осіб та з особливою жорстокістю) Кримінального кодексу України. Наразі слідчі готують повідомлення про підозру затриманим та клопотання до суду щодо обрання запобіжного заходу. За скоєння тяжкого злочину фігурантам загрожує довічне позбавлення волі», - додав Андрій Крищенко.



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Теги: Київ, підпал, помста
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