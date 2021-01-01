На Волині онук палицею сильно побив бабусю, пенсіонерка – у лікарні

У Маневичах у власному будинку під час сварки 29-річний онук дерев’яною палицею побив 84-річну бабусю. Зловмисник перебував у стані алкогольного сп’яніння.Інцидент трапився по обіді 6 травня, - пише сектор комунікації поліції Волинської області.Постраждалу з тілесними ушкодженнями госпіталізували у відділення хірургії Маневицької центральної районної лікарні.Слідчі розпочали за цим фактом досудове розслідування за ч. 1 ст. 122 Кримінального кодексу України. Йдеться про умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження. У справі призначені необхідні експертизи, слідство триває.Санкція статті передбачає покарання у вигляді виправних робіт на строк до двох років, або до трьох років обмеження чи позбавлення волі.