Справу про зґвалтування волинянином 11-річної падчерки розглядатиме суд присяжних
Сьогодні, 12:34
Перед судом постане 47-річний мешканець одного з сіл Луцького району волинянин, обвинувачений у зґвалтуванні 11-річної падчерки.
Слідство вважає, що упродовж понад двох років зловмисник неодноразово ґвалтував потерпілу. Уперше це сталося, коли їй було 11 років, - інформує пресслужба Волинської обласної прокуратури.
Окрім неодноразового зґвалтування малолітньої (ч.ч. 4, 6 ст. 152 КК України) йому інкримінують ще і умисне завдання їй побоїв (ст. 126 КК України).
У підготовчому судовому засіданні суд задоволив клопотання обвинуваченого – кримінальне провадження буде здійснюватися судом присяжних.
Довідково: санкцією ч.6 ст. 152 КК України за повторне зґвалтування особи, яка не досягла 14-річного віку, незалежно від її добровільної згоди, передбачене покарання у виді позбавлення волі на строк 15 років або довічного позбавлення волі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Слідство вважає, що упродовж понад двох років зловмисник неодноразово ґвалтував потерпілу. Уперше це сталося, коли їй було 11 років, - інформує пресслужба Волинської обласної прокуратури.
Окрім неодноразового зґвалтування малолітньої (ч.ч. 4, 6 ст. 152 КК України) йому інкримінують ще і умисне завдання їй побоїв (ст. 126 КК України).
У підготовчому судовому засіданні суд задоволив клопотання обвинуваченого – кримінальне провадження буде здійснюватися судом присяжних.
Довідково: санкцією ч.6 ст. 152 КК України за повторне зґвалтування особи, яка не досягла 14-річного віку, незалежно від її добровільної згоди, передбачене покарання у виді позбавлення волі на строк 15 років або довічного позбавлення волі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Стернійчук вітає волинян з Великоднем
Останні новини
Експерти спрогнозували курс гривні на наступні місяці
Сьогодні, 13:02
Справу про зґвалтування волинянином 11-річної падчерки розглядатиме суд присяжних
Сьогодні, 12:34
Медіа