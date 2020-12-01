Справу про зґвалтування волинянином 11-річної падчерки розглядатиме суд присяжних





Слідство вважає, щ



Окрім неодноразового зґвалтування малолітньої (ч.ч. 4, 6 ст. 152 КК України) йому інкримінують ще і умисне завдання їй побоїв (ст. 126 КК України).



У підготовчому судовому засіданні суд задоволив клопотання обвинуваченого – кримінальне провадження буде здійснюватися судом присяжних.



Довідково: санкцією ч.6 ст. 152 КК України за повторне зґвалтування особи, яка не досягла 14-річного віку, незалежно від її добровільної згоди, передбачене покарання у виді позбавлення волі на строк 15 років або довічного позбавлення волі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Перед судом постане 47-річний мешканець одного з сіл Луцького району волинянин, обвинувачений у зґвалтуванні 11-річної падчерки.Слідство вважає, щ о упродовж понад двох років зловмисник неодноразово ґвалтував потерпілу . Уперше це сталося, коли їй було 11 років, - інформує пресслужба Волинської обласної прокуратури.Окрім неодноразового зґвалтування малолітньої (ч.ч. 4, 6 ст. 152 КК України) йому інкримінують ще і умисне завдання їй побоїв (ст. 126 КК України).У підготовчому судовому засіданні суд задоволив клопотання обвинуваченого – кримінальне провадження буде здійснюватися судом присяжних.санкцією ч.6 ст. 152 КК України за повторне зґвалтування особи, яка не досягла 14-річного віку, незалежно від її добровільної згоди, передбачене покарання у виді позбавлення волі на строк 15 років або довічного позбавлення волі.

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