Луцькі патрульні допомогли чоловіку з інвалідністю, в якого вийшов із ладу візок





Про це



Вчора, 6 травня, луцькі патрульні отримали повідомлення про те, що на вулиці Глушець, а саме в Центральному парку імені Лесі Українки, особа з інвалідністю потребує допомоги поліції, оскільки вийшов з ладу візок.



Прибувши на місце події, інспектори виявили 46-річного громадянина, який має інвалідність. У нього вийшов з ладу візок і чоловік не міг самостійно дістатися до свого місця проживання.



Патрульні спільно із допоміжним екіпажем роти ТОР, відповідно до ст.31 Закону України «Про Національну поліцію», здійснили поліцейське піклування та доставили громадянина за місцем проживання. Нині він перебуває у безпеці.

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