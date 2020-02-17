вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Луцькі патрульні допомогли чоловіку з інвалідністю, в якого вийшов із ладу візок

Луцькі патрульні допомогли чоловіку з інвалідністю, в якого вийшов із ладу візок
У Луцьку патрульні допомогли чоловіку з інвалідністю, в якого вийшов із ладу візок.

Про це інформує патрульна поліця Волині.

Вчора, 6 травня, луцькі патрульні отримали повідомлення про те, що на вулиці Глушець, а саме в Центральному парку імені Лесі Українки, особа з інвалідністю потребує допомоги поліції, оскільки вийшов з ладу візок.

Прибувши на місце події, інспектори виявили 46-річного громадянина, який має інвалідність. У нього вийшов з ладу візок і чоловік не міг самостійно дістатися до свого місця проживання.

Патрульні спільно із допоміжним екіпажем роти ТОР, відповідно до ст.31 Закону України «Про Національну поліцію», здійснили поліцейське піклування та доставили громадянина за місцем проживання. Нині він перебуває у безпеці.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Луцьк, парк, патрульні, чоловік, візок
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Конкуренція з іншими медзакладами і зручність для пацієнтів: у Луцьку створили медичне об’єднання
Златан, Абдулазіз, Авігея і Версавія: які незвичні імена волиняни давали своїм малюкам цьогоріч
У Луцьку хочуть створити студентський кампус
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Валерій Стернійчук Валерій
Стернійчук вітає волинян з Великоднем
Останні новини
Справу про зґвалтування волинянином 11-річної падчерки розглядатиме суд присяжних
Сьогодні, 12:34
Через усе місто: у Луцьку вздовж Сапалаївки хочуть зробити велодоріжку
Сьогодні, 12:27
Луцькі патрульні допомогли чоловіку з інвалідністю, в якого вийшов із ладу візок
Сьогодні, 12:19
Україна вийшла із третьої хвилі пандемії коронавірусу, – Степанов
Сьогодні, 12:09
Де і на яку зарплату на Волині шукають директорів і начальників. ПЕРЕЛІК ВАКАНСІЙ
Сьогодні, 12:03
Схожі новини
Ховав наркотики в кепці: у Луцьку затримали 21-річного чоловіка Ховав наркотики в кепці: у Луцьку затримали 21-річного чоловіка
06 квітень, 10:38
У Луцьку виявили чоловіка, який був у розшуку У Луцьку виявили чоловіка, який був у розшуку
19 березень, 12:05
У Луцьку посеред вулиці спіймали молодика з наркотиками У Луцьку посеред вулиці спіймали молодика з наркотиками
17 лютий, 2020, 09:43
Луцькі патрульні супроводили до лікарні авто з немовлям, яке впало з дитячого візка. ВІДЕО Луцькі патрульні супроводили до лікарні авто з немовлям, яке впало з дитячого візка. ВІДЕО
05 травень, 13:02
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
До Шацьких озер – новенькою дорогою: показали 17 км дороги до волинської перлини.ВІДЕО
Сьогодні, 01:37
 1
Повідомили, коли стартує фестиваль «Волинська Голландія»
Сьогодні, 13:22
 0
Експерти спрогнозували курс гривні на наступні місяці
Сьогодні, 13:02
 0
У Луцьку в терцентрі соціального обслуговування вшанували ветеранів. ФОТО
Сьогодні, 12:50
 0
Справу про зґвалтування волинянином 11-річної падчерки розглядатиме суд присяжних
Сьогодні, 12:34
 0
Медіа
відео
1/8