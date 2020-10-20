Через усе місто: у Луцьку вздовж Сапалаївки хочуть зробити велодоріжку





Про це говорили під час круглого столу з обговорення концепцій розвитку міської велоінфраструктури, організованого Громадянським Рухом "СВІДОМІ" у четвер, 6 травня, пише



Таку пропозицію озвучив очільник фракції Громадянського Руху "СВІДОМІ" у Луцькій міській раді Тарас Шкітер. За його словами, пандемія дала потужний поштовх розвитку велотранспорту міста, і число велосипедистів у Луцьку значно зросло навіть порівняно з минулорічними показниками. Тому місту варто замислитися над розвитком велосипедної інфраструктури.



Ідея з облаштування пішохідної набережної з велодоріжками, сучасним вуличним освітленням та зонами для відпочинку виникла у лідера команди Андрія Покровського. Рекреаційну прогулянкову зону вздовж луцької річки Сапалаївки Покровський пропонував зробити ще покійному міському голові Миколі Романюку.



"Природоохоронна зона Сапалаївки – 25 метрів з обох боків. У нас є ідея з моста на Відродження до моста на Шопена зробити над берегом річки бруковану і асфальтовану доріжки для потреб пішоходів і велосипедистів відповідно. Це зробити реально. Потрібна тільки політична воля, бо відносно інфраструктурних проектів, то це не дуже дорого", – каже Тарас Шкітер.



Ця доріжка могла би проходити ледь не через усе місто, як видно на цій карті. Детально про ідею можна почитати



Архітектор-урбаніст Данило Яловенко каже, що подібний проект успішно реалізували у Любліні ще 15 років тому. Там теж уздовж невеликої річки проходить велодоріжка, яка не перетинається із іншими дорогами та якою за короткий проміжок часу можна без зупинки проїхати через усе місто.



"Те, що ви пропонуєте вздовж Сапалаївки, – це не тільки рекреаційний маршрут. Якщо ідею реалізувати правильно, ця велодоріжка матиме малу пересічність з дорогами, різними перепонами. Це як в європейських містах така "зелена лінія", де можна сісти на велосипед в одному кінці міста і за 10 хвилин без жодної зупинки доїхати в інший кінець. Він буде використовуватись ще як транзитна швидкісна велотраса, і це дуже позитивний момент цієї ідеї: якщо в час-пік велосипедом буде швидше доїхати в інший кінець міста, ніж на авто, люди будуть пересідати", – впевнений він.



У заході також взяли участь депутат Луцької міської ради, співзасновник Громадянського Руху «СВІДОМІ» Тарас Шкітер, старший викладач кафедри автомобілів і транспортних технологій Луцького НТУ, кандидат технічних наук Павло Мазилюк, архітектор-урбаніст Данило Яловенко, співвласник магазину "Альпініст" Олександр Оришко, засновник клубу "ВелоВершники" Микола Ворон, випускник кафедри автомобілів і транспортних технологій Луцького НТУ Іван Слатов.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку вздовж Сапалаївки пропонують збудувати протяжну велодоріжку, яка би з'єднала центр із парком 900-річчя.Про це говорили під час круглого столу з обговорення концепцій розвитку міської велоінфраструктури, організованого Громадянським Рухом "СВІДОМІ" у четвер, 6 травня, пише ІА "Конкурент" Таку пропозицію озвучив очільник фракції Громадянського Руху "СВІДОМІ" у Луцькій міській раді Тарас Шкітер. За його словами, пандемія дала потужний поштовх розвитку велотранспорту міста, і число велосипедистів у Луцьку значно зросло навіть порівняно з минулорічними показниками. Тому місту варто замислитися над розвитком велосипедної інфраструктури.Ідея з облаштування пішохідної набережної з велодоріжками, сучасним вуличним освітленням та зонами для відпочинку виникла у лідера командиРекреаційну прогулянкову зону вздовж луцької річки Сапалаївки Покровський пропонував зробити ще покійному міському голові"Природоохоронна зона Сапалаївки – 25 метрів з обох боків. У нас є ідея з моста на Відродження до моста на Шопена зробити над берегом річки бруковану і асфальтовану доріжки для потреб пішоходів і велосипедистів відповідно. Це зробити реально. Потрібна тільки політична воля, бо відносно інфраструктурних проектів, то це не дуже дорого", – каже Тарас Шкітер.Ця доріжка могла би проходити ледь не через усе місто, як видно на цій карті. Детально про ідею можна почитати тут. Архітектор-урбаністкаже, що подібний проект успішно реалізували у Любліні ще 15 років тому. Там теж уздовж невеликої річки проходить велодоріжка, яка не перетинається із іншими дорогами та якою за короткий проміжок часу можна без зупинки проїхати через усе місто."Те, що ви пропонуєте вздовж Сапалаївки, – це не тільки рекреаційний маршрут. Якщо ідею реалізувати правильно, ця велодоріжка матиме малу пересічність з дорогами, різними перепонами. Це як в європейських містах така "зелена лінія", де можна сісти на велосипед в одному кінці міста і за 10 хвилин без жодної зупинки доїхати в інший кінець. Він буде використовуватись ще як транзитна швидкісна велотраса, і це дуже позитивний момент цієї ідеї: якщо в час-пік велосипедом буде швидше доїхати в інший кінець міста, ніж на авто, люди будуть пересідати", – впевнений він.У заході також взяли участь депутат Луцької міської ради, співзасновник Громадянського Руху «СВІДОМІ», старший викладач кафедри автомобілів і транспортних технологій Луцького НТУ, кандидат технічних наук, архітектор-урбаніст Данило Яловенко, співвласник магазину "Альпініст", засновник клубу "ВелоВершники", випускник кафедри автомобілів і транспортних технологій Луцького НТУ

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