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У Луцьку в терцентрі соціального обслуговування вшанували ветеранів. ФОТО

У Луцьку в терцентрі соціального обслуговування вшанували ветеранів. ФОТО
У Територіальному центрі міста Луцька напередодні Дня пам’яті та примирення і з нагоди 76-ої річниці Перемоги над нацизмом привітали ветеранів Другої світової війни.

Про це йдеться на сайті Луцькради.

На жаль, у зв’язку з пандемією COVID-19 цього року для людей у територіальному центрі не було святкового вогника з концертними номерами, адже такий захід для ветеранів завжди був хорошою нагодою поспілкуватися, згадати далекі фронтові роки та загиблих побратимів.

До слова, на обліку в територіальному центрі перебуває 320 людей, які мають статус ветерана війни, з них – 20 інвалідів війни та 19 учасників бойових дій. І лише один ветеран війни проживає на території приєднаних населених пунктів.

Особисто подякувати кожному фронтовику за їх подвиг до Територіального центру завітали заступник міського голови Ірина Чебелюк та перший заступник департаменту соціальної політики Тетяна Корецька.

Ті, хто прийшов до територіального центру отримали продуктові набори. Крім того, працівники установи соціальної допомоги відвідають ветеранів вдома та вручать їм такі ж подарунки, придбані коштом бюджету громади. Загалом працівниками територіального центру для людей поважного віку буде передано 100 продуктових наборів.

У Луцьку в терцентрі соціального обслуговування вшанували ветеранів. ФОТО
У Луцьку в терцентрі соціального обслуговування вшанували ветеранів. ФОТО
У Луцьку в терцентрі соціального обслуговування вшанували ветеранів. ФОТО
У Луцьку в терцентрі соціального обслуговування вшанували ветеранів. ФОТО
У Луцьку в терцентрі соціального обслуговування вшанували ветеранів. ФОТО
У Луцьку в терцентрі соціального обслуговування вшанували ветеранів. ФОТО

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Теги: вшанування, пам’ять, ветерани, Луцьк
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