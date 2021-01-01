На Чернігівщині під час стрибка з парашутом загинув рятувальник
Сьогодні, 17:23
У Ніжині на території спеціального авізагону ДСНС України під час стрибка з парашутом загинув рятувальник.
Інформацію Суспільному підтвердив начальник авіазагону оперативно-рятувальної служби цивільного захисту ДСНС України Іван Коробка.
З його слів, сталося це 6 травня о 16-ій годині під час планових тренувань з підготовки до рятувально-пошукових робіт.
Чоловік стрибав з парашутом з висоти 150 метрів. Парашут розкрився, однак до кінця не наповнився повітрям, через це швидкість приземлення була високою, сказав Іван Коробка.
Загиблий – мешканець Ніжина 1986 року народження. Працював інструктором пошуково-рятувальної служби.
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Інформацію Суспільному підтвердив начальник авіазагону оперативно-рятувальної служби цивільного захисту ДСНС України Іван Коробка.
З його слів, сталося це 6 травня о 16-ій годині під час планових тренувань з підготовки до рятувально-пошукових робіт.
Чоловік стрибав з парашутом з висоти 150 метрів. Парашут розкрився, однак до кінця не наповнився повітрям, через це швидкість приземлення була високою, сказав Іван Коробка.
Загиблий – мешканець Ніжина 1986 року народження. Працював інструктором пошуково-рятувальної служби.
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