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На Чернігівщині під час стрибка з парашутом загинув рятувальник

На Чернігівщині під час стрибка з парашутом загинув рятувальник
У Ніжині на території спеціального авізагону ДСНС України під час стрибка з парашутом загинув рятувальник.

Інформацію Суспільному підтвердив начальник авіазагону оперативно-рятувальної служби цивільного захисту ДСНС України Іван Коробка.

З його слів, сталося це 6 травня о 16-ій годині під час планових тренувань з підготовки до рятувально-пошукових робіт.

Чоловік стрибав з парашутом з висоти 150 метрів. Парашут розкрився, однак до кінця не наповнився повітрям, через це швидкість приземлення була високою, сказав Іван Коробка.

Загиблий – мешканець Ніжина 1986 року народження. Працював інструктором пошуково-рятувальної служби.

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Теги: Чернігівщина, парашут, рятувальник, загибель
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