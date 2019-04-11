Поминальні дні: українцям розповіли, чому не варто нести на кладовища штучні квіти. ВІДЕО





Чому штучні квіти є неправильним рішенням і чим їх замінити, –йдеться у сюжеті



Деякі територіальні громади вже ухвалили рішення про заборони пластикових прикрас на цвинтарях. Так зробили на Чернігівщині - Козелецька громада, на Кіровоградщині – Приютівська громада та інші. У Європі давно відмовились від штучних квітів. Адже це, в першу чергу, неекологічно.



Вітер розганяє залишки таких квітів околицями. Часто пластикові вінки, які втратили вигляд, викидають в ями поруч. Через це з’являються стихійні звалища. І пластик століттями розкладається в ґрунті та отруює його. Середній час розкладання пластикового виробу від 400 до 700 років.



Представники Православної церкви України категорично не підтримують штучні квіти.



"Усе, що штучне - воно недійсне і несправжнє. Не може бути штучною любов, не може бути штучним голос у людини, яким вони хвалять Бога, не можуть бути штучними наші побажання і штучними молитви. А отже неможливі в нашій традиції і штучні квіти, які зазвичай чомусь і несуть на кладовище. Так, певною мірою це пов'язано з тою традицією, яка виникла ще за радянського часу. Мабуть тому, що було модно виготовляти квіти з пластику. Тобто - немає жодного аргументу за придбання штучних квітів. На місці поховання рідних можна висадити кущик, що буде гарно квітнути. Можна взяти рослину в горщику і поставити. Або зрештою придбати живі квіти чи навіть зібрати польові. Це значно краще за пластик, який я особисто навіть не назвав би гарним", - заявив митрополит Переяславський і Вишневський Олександр Драбинко.



Своєю чергою, продавець Ігор, який у цій справі вже 15 років, каже, що цього року штучні купують активно. А от ціни різні від 10 до 500 грн. Дешевші, каже Ігор, можуть за місяць втратити колір.



Водночас, аби довести шкоду навколишньому середовищу, журналісти заїхали на найближче кладовище, яке розташоване за Києвом і от на кожному кладовищі є свій смітник. На кожному можна побачити величезну кількість пластикових квітів: там і вінки будь-якого розміру, і квіти різних кольорів. Але, за словами екологині Наталі Гузак, розкладатися вони будуть щонайменше 400 років.



"Відомо, що він розкладається на мікрочастини, а мікропластик зараз є найбільшим забрудником", - зауважує фахівчиня.



Утім, аби уникнути забруднення, замість штучних можна обрати живі квіти, які не потребують догляду, переживають спеку та морози і коштують зовсім недорого.



"Барвінок можемо часто побачити для оформлення цієї зони, тому що він багаторічний, він вічнозелений, і він квітне саме навесні. У догляді він взагалі нічого не потребує", - розповідає Антоніна Лесик, експертка з садівництва.



Коштує кущ барвінку в межах п'ятдесяти гривень. Розмножується флокс корінням, тому якщо ви посадили маленький кущик - через декілька років ці квіти закриють усю ділянку. А ще до рослин, яким взагалі нічого не страшно, можна віднести молодило. У народі кам'яна троянда.



Також можна придбати безліч кущів, які коштують близько ста гривень і будуть рости десятиліттями. Якщо ж вам до вподоби однорічні квіти, вибір так само великий і ціна символічна, 12-15 гривень.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Наступного вівторка, 11 травня, християни східного обряду будуть відзначати Радоницю. Це великий поминальний день, який відзначають на дев'ятий день після Великодня. Саме на Радоницю заведено відвідувати кладовища, провідувати могили померлих рідних. Проте українці традиційно роблять це в суботу напередодні, тобто завтра, 8 травня. І на кладовища звикли брати з собою квіти. І часто це квіти штучні, купувати які вкрай погана ідея.Чому штучні квіти є неправильним рішенням і чим їх замінити, –йдеться у сюжеті ТСН Деякі територіальні громади вже ухвалили рішення про заборони пластикових прикрас на цвинтарях. Так зробили на Чернігівщині - Козелецька громада, на Кіровоградщині – Приютівська громада та інші. У Європі давно відмовились від штучних квітів. Адже це, в першу чергу, неекологічно.Вітер розганяє залишки таких квітів околицями. Часто пластикові вінки, які втратили вигляд, викидають в ями поруч. Через це з’являються стихійні звалища. І пластик століттями розкладається в ґрунті та отруює його. Середній час розкладання пластикового виробу від 400 до 700 років.Представники Православної церкви України категорично не підтримують штучні квіти."Усе, що штучне - воно недійсне і несправжнє. Не може бути штучною любов, не може бути штучним голос у людини, яким вони хвалять Бога, не можуть бути штучними наші побажання і штучними молитви. А отже неможливі в нашій традиції і штучні квіти, які зазвичай чомусь і несуть на кладовище. Так, певною мірою це пов'язано з тою традицією, яка виникла ще за радянського часу. Мабуть тому, що було модно виготовляти квіти з пластику. Тобто - немає жодного аргументу за придбання штучних квітів. На місці поховання рідних можна висадити кущик, що буде гарно квітнути. Можна взяти рослину в горщику і поставити. Або зрештою придбати живі квіти чи навіть зібрати польові. Це значно краще за пластик, який я особисто навіть не назвав би гарним", - заявив митрополит Переяславський і ВишневськийСвоєю чергою, продавець Ігор, який у цій справі вже 15 років, каже, що цього року штучні купують активно. А от ціни різні від 10 до 500 грн. Дешевші, каже Ігор, можуть за місяць втратити колір.Водночас, аби довести шкоду навколишньому середовищу, журналісти заїхали на найближче кладовище, яке розташоване за Києвом і от на кожному кладовищі є свій смітник. На кожному можна побачити величезну кількість пластикових квітів: там і вінки будь-якого розміру, і квіти різних кольорів. Але, за словами екологині Наталі Гузак, розкладатися вони будуть щонайменше 400 років."Відомо, що він розкладається на мікрочастини, а мікропластик зараз є найбільшим забрудником", - зауважує фахівчиня.Утім, аби уникнути забруднення, замість штучних можна обрати живі квіти, які не потребують догляду, переживають спеку та морози і коштують зовсім недорого."Барвінок можемо часто побачити для оформлення цієї зони, тому що він багаторічний, він вічнозелений, і він квітне саме навесні. У догляді він взагалі нічого не потребує", - розповідає Антоніна Лесик, експертка з садівництва.Коштує кущ барвінку в межах п'ятдесяти гривень. Розмножується флокс корінням, тому якщо ви посадили маленький кущик - через декілька років ці квіти закриють усю ділянку. А ще до рослин, яким взагалі нічого не страшно, можна віднести молодило. У народі кам'яна троянда.Також можна придбати безліч кущів, які коштують близько ста гривень і будуть рости десятиліттями. Якщо ж вам до вподоби однорічні квіти, вибір так само великий і ціна символічна, 12-15 гривень.

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