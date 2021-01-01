Луцькі льотчики відточують свою майстерність у волинському небі. ФОТО





Про це йдеться у повідомленні на сторінці Повітряного командування "Захід" Повітряних Сил України у фейсбуці.



Так, особовий склад 204-ї Севастопольської бригади тактичної авіації імені Олександра Покришкіна, яка базується на Луцькій авіабазі, здійснюють навчальні вильоти.



Фотозвіт про навчальні польоти підготувала пресофіцер бригади Жанна Костіцина.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Луцькому військовому летовищі льотчики 204-ї бригади тактичної авіації імені Олександра Покришкіна продовжують відточувати професійні навички.Про це йдеться у повідомленні на сторінці Повітряного командування "Захід" Повітряних Сил України у фейсбуці.Так, особовий склад 204-ї Севастопольської бригади тактичної авіації імені Олександра Покришкіна, яка базується на Луцькій авіабазі, здійснюють навчальні вильоти.Фотозвіт про навчальні польоти підготувала пресофіцер бригади

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