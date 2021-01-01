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Луцькі льотчики відточують свою майстерність у волинському небі. ФОТО

Луцькі льотчики відточують свою майстерність у волинському небі. ФОТО
На Луцькому військовому летовищі льотчики 204-ї бригади тактичної авіації імені Олександра Покришкіна продовжують відточувати професійні навички.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці Повітряного командування "Захід" Повітряних Сил України у фейсбуці.

Так, особовий склад 204-ї Севастопольської бригади тактичної авіації імені Олександра Покришкіна, яка базується на Луцькій авіабазі, здійснюють навчальні вильоти.

Фотозвіт про навчальні польоти підготувала пресофіцер бригади Жанна Костіцина.


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Теги: Луцьк, 204 БрТА
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