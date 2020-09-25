Волинян попереджають про шквальний вітер та нічні заморозки
Сьогодні, 14:23
На вихідні в Україні погіршиться погода. Волинян попереджають про сильний вітер та нічні заморозки.
Про це повідомляє ГУ ДСНС у Волинській області.
За даними УкрГідрометцентру, 8 травня вранці та вдень в Україні пориви північно-західного вітру 15-20 м/с (І рівень небезпечності, жовтий).
Вночі 9 та 10 травня у західних, північних, центральних, вночі 10 травня і у східних та південних областях на поверхні ґрунту заморозки 0-4°.
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Про це повідомляє ГУ ДСНС у Волинській області.
За даними УкрГідрометцентру, 8 травня вранці та вдень в Україні пориви північно-західного вітру 15-20 м/с (І рівень небезпечності, жовтий).
Вночі 9 та 10 травня у західних, північних, центральних, вночі 10 травня і у східних та південних областях на поверхні ґрунту заморозки 0-4°.
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