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Пройшов найгарячіші бої: військовий з Волині вже 8-й рік боронить Україну на Сході

Пройшов найгарячіші бої: військовий з Волині вже 8-й рік боронить Україну на Сході
Волинянин сержант Лавренчук – той самий навідник кулемета КПВТ, який першим відкрив вогонь по ворогу в 2014 році. За наказом командира роти Вадима Сухаревського, кулеметник погасив вогневу активність ворога і допоміг спецпризначенцям «Альфи». Фактично з першою чергою його КПВТ і розпочалась активна фаза війни з російським окупантом.

Про це повідомляє Благодійний фонд допомоги ветеранам та військовим "Повернись живим".

Микола на службу до бригади прийшов одразу після строкової, яку проходив у полку спеціального призначення. Гарна фізична та професійна підготовка, участь у різних навчаннях, дозволила швидко адаптуватись у колективі десантників. І коли почалась війна, їхню роту перекинули на Схід України – Микола був готовий до важких випробувань, які лягли на нього і його товаришів.

Зі своїм підрозділом він пройшов найгарячіші бої першого етапу війни львівських десантників – на підступах до Слов’янська, за Георгієвку, Лутугине, Хрящувате, Новосвітлівку, Красне, Круглик, Переможне та Луганський аеропорт. В аеропорт воїни 80-ї окремої десантно-штурмової бригади ДШВ ЗСУ вилетіли перші трьома ІЛ-76, успішно сіли й вночі очікували прибуття ще підкріплення – побратимів із Дніпропетровської бригади, але другий з літаків був підбитий у них на очах… А далі − важкі бої, де львівські десантники гідно протистояли російським окупантам. Микола зі своїми товаришами виходив одним з останніх із летовища.

Миколу Лавренчука згодом призначили командиром відділення, потім головним сержантом взводу, а тепер він – головний сержант батальйону. Пройшов навчання на всіх необхідних курсах його рівня, зокрема, й декілька курсів за кордоном, разом із підрозділом брав участь у міжнародних навчаннях. Бойовий досвід і досвід, набутий на курсах по стандартах НАТО, досвідчений сержант передає своїм підлеглим.

У підрозділі в основному служать молоді хлопці, то ж роботи вистачає. Микола професійно займається швидкісною стрільбою, у складі команди бригади став переможцем тогорічної першості серед частин ДШВ і бронзовим призером першості Збройних Сил України. То ж, використовуючи кожну вільну хвилину, сержант займається з підлеглими, навчає, як виживати на війні, готує до майбутніх боїв.

"Сподіваюсь, що не завжди ми будемо вести позиційну війну і бути в окопах, настане час, і ми рушимо вперед звільняти нашу землю, то ж вміння швидко орієнтуватись і вести влучний вогонь на коротких дистанціях, як це було у чотирнадцятому році, нам згодиться якнайкраще", − каже головний сержант батальйону.

Професіоналізм Лавренчука відзначає його командир, з яким вони пліч-о-пліч воювали з окупантом з 2014 року.

"Ми разом із перших днів на війні, і Микола як сержант практично зростав у мене на очах. Я впевнений у ньому, знаю його відповідальність і відношення до своїх обов’язків, у всьому його підтримую", − говорить про підлеглого командир батальйону.

У жовтні 2015 році Микола Лавренчук отримав відзнаку − народний Герой України (найвища нагорода військовому).

Вже восьмий рік воїни, як Микола, боронять Україну від російської навали. Вони жертвують спокоєм близьких, кар'єрою, а часто здоров'ям і навіть життям.

Пройшов найгарячіші бої: військовий з Волині вже 8-й рік боронить Україну на Сході
Пройшов найгарячіші бої: військовий з Волині вже 8-й рік боронить Україну на Сході

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Теги: військовий, історія, війна, Схід
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