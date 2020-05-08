Як у Луцьку вітали ветеранів з Днем перемоги. ФОТО
Сьогодні, 15:01
У Луцьку напередодні 9 травня представники влади вітали ветеранів з Днем перемоги над нацизмом у Другій світовій війні.
Про це йдеться на сайті Луцькради.
Так, сьогодні, 7 травня, мер Луцька Ігор Поліщук та Ірина Чебелюк завітали до Антоніни Єщенко, Бориса Левицького, Пилипа Семенчука, Володимира Холодкова та Марії Шевчук
Міський голова та його заступник вручили ветеранам продуктові набори та побажали їм міцного здоров’я, миру та довгих років життя.
“Завдяки вашому героїзму, відвазі та мужності українці разом з іншими народами перемогли нацизм та вибороли право на мирне життя”, - дякував ветеранам Ігор Поліщук.
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Про це йдеться на сайті Луцькради.
Так, сьогодні, 7 травня, мер Луцька Ігор Поліщук та Ірина Чебелюк завітали до Антоніни Єщенко, Бориса Левицького, Пилипа Семенчука, Володимира Холодкова та Марії Шевчук
Міський голова та його заступник вручили ветеранам продуктові набори та побажали їм міцного здоров’я, миру та довгих років життя.
“Завдяки вашому героїзму, відвазі та мужності українці разом з іншими народами перемогли нацизм та вибороли право на мирне життя”, - дякував ветеранам Ігор Поліщук.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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