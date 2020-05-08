Як у Луцьку вітали ветеранів з Днем перемоги. ФОТО

У Луцьку напередодні 9 травня представники влади вітали ветеранів з Днем перемоги над нацизмом у Другій світовій війні.Про це йдеться на сайті Луцькради.Так, сьогодні, 7 травня, мер Луцькатазавітали дотаМіський голова та його заступник вручили ветеранам продуктові набори та побажали їм міцного здоров’я, миру та довгих років життя.“Завдяки вашому героїзму, відвазі та мужності українці разом з іншими народами перемогли нацизм та вибороли право на мирне життя”, - дякував ветеранам Ігор Поліщук.