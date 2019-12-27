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Як із Луцька у Провідну неділю курсуватимуть автобуси до Гаразджі. ГРАФІК

Як із Луцька у Провідну неділю курсуватимуть автобуси до Гаразджі. ГРАФІК
Повідомили графік руху автобусів, що будуть здійснювати перевезення пасажирів у Провідну неділю до кладовища у село Гаразджа.

Про це інформують на сайті міської ради.

Так, у Провідну неділю, 9 травня, до кладовища у Гаразджі курсуватимуть автобуси за маршрутом “Конякіна (40-й квартал) — Гаразджа”.

Транспорт проїжджатиме вулицями Конякіна, Гордіюк, Соборності, Молоді, Відродження, Рівненська і до села Гаразджа.
Як із Луцька у Провідну неділю курсуватимуть автобуси до Гаразджі. ГРАФІК


Нагадаємо, також включно до 8 травня організували перевезення пасажирів тролейбусом за маршрутом № 3а "Київський м-н – с.Гаразджа (кладовище)".

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Теги: транспорт, Провідна неділя, Гаразджа
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