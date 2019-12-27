Як із Луцька у Провідну неділю курсуватимуть автобуси до Гаразджі. ГРАФІК





Про це інформують на сайті міської ради.



Так, у Провідну неділю, 9 травня, до кладовища у Гаразджі курсуватимуть автобуси за маршрутом “Конякіна (40-й квартал) — Гаразджа”.



Транспорт проїжджатиме вулицями Конякіна, Гордіюк, Соборності, Молоді, Відродження, Рівненська і до села Гаразджа.





Нагадаємо,

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Повідомили графік руху автобусів, що будуть здійснювати перевезення пасажирів у Провідну неділю до кладовища у село Гаразджа.Про це інформують на сайті міської ради.Так, у Провідну неділю, 9 травня, до кладовища у Гаразджі курсуватимуть автобуси за маршрутом “Конякіна (40-й квартал) — Гаразджа”.Транспорт проїжджатиме вулицями Конякіна, Гордіюк, Соборності, Молоді, Відродження, Рівненська і до села Гаразджа.Нагадаємо, також включно до 8 травня організували перевезення пасажирів тролейбусом за маршрутом № 3а "Київський м-н – с.Гаразджа (кладовище)".

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію