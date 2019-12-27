Як із Луцька у Провідну неділю курсуватимуть автобуси до Гаразджі. ГРАФІК
Сьогодні, 15:16
Повідомили графік руху автобусів, що будуть здійснювати перевезення пасажирів у Провідну неділю до кладовища у село Гаразджа.
Про це інформують на сайті міської ради.
Так, у Провідну неділю, 9 травня, до кладовища у Гаразджі курсуватимуть автобуси за маршрутом “Конякіна (40-й квартал) — Гаразджа”.
Транспорт проїжджатиме вулицями Конякіна, Гордіюк, Соборності, Молоді, Відродження, Рівненська і до села Гаразджа.
Нагадаємо, також включно до 8 травня організували перевезення пасажирів тролейбусом за маршрутом № 3а "Київський м-н – с.Гаразджа (кладовище)".
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це інформують на сайті міської ради.
Так, у Провідну неділю, 9 травня, до кладовища у Гаразджі курсуватимуть автобуси за маршрутом “Конякіна (40-й квартал) — Гаразджа”.
Транспорт проїжджатиме вулицями Конякіна, Гордіюк, Соборності, Молоді, Відродження, Рівненська і до села Гаразджа.
Нагадаємо, також включно до 8 травня організували перевезення пасажирів тролейбусом за маршрутом № 3а "Київський м-н – с.Гаразджа (кладовище)".
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Стернійчук вітає волинян з Великоднем
Останні новини
Скільки коштує перша полуниця на ринку у Луцьку
Сьогодні, 16:00
Як із Луцька у Провідну неділю курсуватимуть автобуси до Гаразджі. ГРАФІК
Сьогодні, 15:16
Як у Луцьку вітали ветеранів з Днем перемоги. ФОТО
Сьогодні, 15:01
Медіа