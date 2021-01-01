Волинянка, яка травмувалась у аварії, потребує допомоги на лікування
Сьогодні, 15:33
Жительці Володимира-Волинського Світлані Левчук потрібні кошти на лікування. У квітні цього року жінка потрапила в аварію – на велосипеді її збив легковик. З численними травмами та переломами жінка потрапила в лікарню, наразі йде мова про операцію по заміні суглоба.
Як розповіла Район.Володимир-Волинський донька потерпілої Ірина, це досить дороговартісна операція, а родина таких коштів немає.
Тож рідні просять небайдужих допомогти зібрати кошти на лікування.
Телефон дочки Ірини: 0636626863. Картка Приватбанк 5168742236450072 на ім'я Світлани Левчук.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Як розповіла Район.Володимир-Волинський донька потерпілої Ірина, це досить дороговартісна операція, а родина таких коштів немає.
Тож рідні просять небайдужих допомогти зібрати кошти на лікування.
Телефон дочки Ірини: 0636626863. Картка Приватбанк 5168742236450072 на ім'я Світлани Левчук.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Стернійчук вітає волинян з Великоднем
Останні новини
Скільки коштує перша полуниця на ринку у Луцьку
Сьогодні, 16:00
Волинянка, яка травмувалась у аварії, потребує допомоги на лікування
Сьогодні, 15:33
Як у Луцьку вітали ветеранів з Днем перемоги. ФОТО
Сьогодні, 15:01
Медіа