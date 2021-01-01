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Волинянка, яка травмувалась у аварії, потребує допомоги на лікування

Волинянка, яка травмувалась у аварії, потребує допомоги на лікування
Жительці Володимира-Волинського Світлані Левчук потрібні кошти на лікування. У квітні цього року жінка потрапила в аварію – на велосипеді її збив легковик. З численними травмами та переломами жінка потрапила в лікарню, наразі йде мова про операцію по заміні суглоба.

Як розповіла Район.Володимир-Волинський донька потерпілої Ірина, це досить дороговартісна операція, а родина таких коштів немає.

Тож рідні просять небайдужих допомогти зібрати кошти на лікування.

Телефон дочки Ірини: 0636626863. Картка Приватбанк 5168742236450072 на ім'я Світлани Левчук.

Волинянка, яка травмувалась у аварії, потребує допомоги на лікування
Волинянка, яка травмувалась у аварії, потребує допомоги на лікування

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Теги: Світлана Левчук, аварія, допомога, Володимир
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