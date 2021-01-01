Волинянка, яка травмувалась у аварії, потребує допомоги на лікування

Світлані Левчук потрібні кошти на лікування. У квітні цього року жінка потрапила в аварію – на велосипеді її збив легковик. З численними травмами та переломами жінка потрапила в лікарню, наразі йде мова про операцію по заміні суглоба.



Як розповіла Ірина, це досить дороговартісна операція, а родина таких коштів немає.



Тож рідні просять небайдужих допомогти зібрати кошти на лікування.



Телефон дочки Ірини: 0636626863. Картка Приватбанк 5168742236450072 на ім'я Світлани Левчук.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Жительці Володимира-Волинськогопотрібні кошти на лікування. У квітні цього року жінка потрапила в аварію – на велосипеді її збив легковик. З численними травмами та переломами жінка потрапила в лікарню, наразі йде мова про операцію по заміні суглоба.Як розповіла Район.Володимир-Волинський донька потерпілої, це досить дороговартісна операція, а родина таких коштів немає.Тож рідні просять небайдужих допомогти зібрати кошти на лікування.Телефон дочки Ірини: 0636626863. Картка Приватбанк 5168742236450072 на ім'я Світлани Левчук.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію