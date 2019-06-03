Скільки коштує перша полуниця на ринку у Луцьку





Втім, ягоди великі, соковиті і, за словами покупців, смачні. На Луцькому центральному ринку за кілограм просять 180 гривень, - пише газета



Звісно, така ціна є дорожчою, ніж на цю пору торік. Так,



Перша партія продукції, завезеної на Старий ринок, була невеликою. Тож ї за день її практично розкупили.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Холодна весна затримала вегетацію рослин. Тож перший врожай ягід отримали цьогоріч дещо пізніше, ніж торік. Однак у Луцьку в продажу вже з’явилися полуниці, привезені із Закарпаття. Вирощені, звісно, у теплицях.Втім, ягоди великі, соковиті і, за словами покупців, смачні. На Луцькому центральному ринку за кілограм просять 180 гривень, - пише газета Волинь-нова. Звісно, така ціна є дорожчою, ніж на цю пору торік. Так, у травні 2020 року, ціни на них стартували від 100-120 гривень за кілограм . Тож дозволити собі купити перші полуниці може не кожен. Більшість лучан купують їх переважно, як кажуть, на пробу по пів кілограма. Хтось для себе, хтось для дітей.Перша партія продукції, завезеної на Старий ринок, була невеликою. Тож ї за день її практично розкупили.

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