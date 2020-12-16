У Луцьку велосипед пропонують зробити громадським транспортом
Сьогодні, 16:50
Велосипед у Луцьку пропонують розглядати як частину громадського транспорту, і відповідно до цього, розбудовувати міську велоінфраструктуру.
Таку пропозицію озвучив депутат Луцькради Михайло Наход під час круглого столу з обговорення концепцій розвитку міської велоінфраструктури, організованого Громадянським Рухом "СВІДОМІ" у четвер, 6 травня, пише ІА "Конкурент".
На його думку, велосипед – це зручна екологічна альтернатива, і якщо правильно її реалізувати, Луцьк і справді стане сучасним європейським містом.
"Ми розглядаємо велосипед як частину громадського транспорту. Тому, організовуючи велорух у місті, необхідно, щоб велопарковки, пункти велошерінгу, велопрокату були у місцях пересадки людей з автобусів. Тобто, люди пересідають на ці велосипеди – і їдуть далі",– пояснює ідею Михайло Наход.
Його колега, очільник фракції "СВІДОМИХ у Луцькраді Тарас Шкітер додає, що спільно з колегами вони вже провели перемовини з львівськими інвесторами, які готові розвивати цей напрямок у Луцьку.
"Я зв'язався зі співзасновником компанії NextBike Остапом Буденкевичем, і він готовий зайти в Луцьк як інвестор, купити для початку 100-120 велосипедів і зробити 15 парковок по всьому місту. Але це за умови, що місто підпише з ними меморандум про співпрацю. Цей документ зобов'яже Луцьк виконати програму з розвитку велоінфраструктури. Тобто, інвестор заходить з грошима, але тим самим стимулює місто розвивати велоінфраструктуру. Він має впевненість, що за 5 років інфраструктура буде зроблена", – говорить депутат.
До такої ідеї команда прийшла, проаналізувавши досвід попередніх років.
"Всі ідуть шляхом, що треба робити спершу велоінфраструктуру, а потім розвивати велорух. Ми довго аналізували це питання, і зрозуміли, що якщо іти таким шляхом, то, в принципі, ніяких змін не буде. Тому що про розвиток велоінфраструктури говорять з 2007 року, а зараз 2021 – і результатів немає. Тому ми вирішили концептуально поміняти підхід. Місто буде вимушене для інвестора робити інфраструктуру, бо інвестор підпише з містом юридичний документ", – розповідає Тарас Шкітер.
Наразі "СВІДОМІ" домовилися, що львів'яни вишлють вимоги до своїх парковок, а міська влада натомість запропонує їм місця для цих парковок.
У заході також взяли участь депутат Луцької міської ради Михайло Наход, старший викладач кафедри автомобілів і транспортних технологій Луцького НТУ, кандидат технічних наук Павло Мазилюк, архітектор-урбаніст Данило Яловенко, співвласник магазину "Альпініст" Олександр Оришко, засновник клубу "ВелоВершники" Микола Ворон, випускник кафедри автомобілів і транспортних технологій Луцького НТУ Іван Слатов.
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Таку пропозицію озвучив депутат Луцькради Михайло Наход під час круглого столу з обговорення концепцій розвитку міської велоінфраструктури, організованого Громадянським Рухом "СВІДОМІ" у четвер, 6 травня, пише ІА "Конкурент".
На його думку, велосипед – це зручна екологічна альтернатива, і якщо правильно її реалізувати, Луцьк і справді стане сучасним європейським містом.
"Ми розглядаємо велосипед як частину громадського транспорту. Тому, організовуючи велорух у місті, необхідно, щоб велопарковки, пункти велошерінгу, велопрокату були у місцях пересадки людей з автобусів. Тобто, люди пересідають на ці велосипеди – і їдуть далі",– пояснює ідею Михайло Наход.
Його колега, очільник фракції "СВІДОМИХ у Луцькраді Тарас Шкітер додає, що спільно з колегами вони вже провели перемовини з львівськими інвесторами, які готові розвивати цей напрямок у Луцьку.
"Я зв'язався зі співзасновником компанії NextBike Остапом Буденкевичем, і він готовий зайти в Луцьк як інвестор, купити для початку 100-120 велосипедів і зробити 15 парковок по всьому місту. Але це за умови, що місто підпише з ними меморандум про співпрацю. Цей документ зобов'яже Луцьк виконати програму з розвитку велоінфраструктури. Тобто, інвестор заходить з грошима, але тим самим стимулює місто розвивати велоінфраструктуру. Він має впевненість, що за 5 років інфраструктура буде зроблена", – говорить депутат.
До такої ідеї команда прийшла, проаналізувавши досвід попередніх років.
"Всі ідуть шляхом, що треба робити спершу велоінфраструктуру, а потім розвивати велорух. Ми довго аналізували це питання, і зрозуміли, що якщо іти таким шляхом, то, в принципі, ніяких змін не буде. Тому що про розвиток велоінфраструктури говорять з 2007 року, а зараз 2021 – і результатів немає. Тому ми вирішили концептуально поміняти підхід. Місто буде вимушене для інвестора робити інфраструктуру, бо інвестор підпише з містом юридичний документ", – розповідає Тарас Шкітер.
Наразі "СВІДОМІ" домовилися, що львів'яни вишлють вимоги до своїх парковок, а міська влада натомість запропонує їм місця для цих парковок.
У заході також взяли участь депутат Луцької міської ради Михайло Наход, старший викладач кафедри автомобілів і транспортних технологій Луцького НТУ, кандидат технічних наук Павло Мазилюк, архітектор-урбаніст Данило Яловенко, співвласник магазину "Альпініст" Олександр Оришко, засновник клубу "ВелоВершники" Микола Ворон, випускник кафедри автомобілів і транспортних технологій Луцького НТУ Іван Слатов.
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