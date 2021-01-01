Ветерани АТО/ООС з Волині візьмуть участь у змаганнях «Звитяга Нескорених»
Сьогодні, 18:32
14 ветеранів АТО/ООС з Волині візьмуть участь у національних змаганнях, що відбудуться 15-16 травня у Києві в рамках фестивалю «Звитяга Нескорених».
Про це стало відомо 7 травня за результатами зустрічі заступниці начальника управління у справах молоді та спорту Волинської облдержадміністрації Тетяни Грицук з волинськими ветеранами-учасниками національного відбору кандидатів до збірної команди України, де обговорювали питання щодо підготовки та участі у змаганнях, - інформують у Волинській ОДА.
Слід зауважити, що у відборі візьмуть участь 14 ветеранів з Волинської області. Зокрема, це: Солоха Павло Вікторович, Оксентюк Богдан Миколайович, Ришневський Михайло Вікторович, Степасюк Андрій Святославович, Ковальський Павло Олександрович, Сітовський Богдан Юрійович, Москвич Майя Юріївна, Уніфонтович Руслан Вікторович, Оксентюк В'ячеслав Миколайович, Ушарук Богдан Миколайович, Нерода Володимир Валентинович, Дмитришин Віталій Ярославович, Форманюк Анатолій Вікторович, Рубан Володимир Вікторович.
Так, за кошти обласного бюджету буде забезпечено трансфер для учасників змагань від Волинської області, які братимуть участь у змаганнях.
Довідково: «Warrior Games (Ігри Воїнів)» - проходитимуть з 12 по 22 вересня 2021 року в місті Орландо штату Флорида Сполучених Штатів Америки, де вперше виступлять 40 українських ветеранів. Уже восьмий рік адаптивні змагання проходять для військовослужбовців та ветеранів, які отримали поранення, були травмовані або захворіли, виконуючи свої службові обов’язки.
До програми ігор входить 12 видів спорту: стрільба з лука, гольф, кульова стрільба, легка атлетика, велоспорт, плавання, веслування на тренажерах, баскетбол на візках, регбі на візках, пауерліфтинг і волейбол сидячи. В «Іграх Воїнів» візьмуть участь команди з восьми країн світу - США, України, Австралії, Канади, Великобританії, Данії, Нідерландів та Грузії.
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Про це стало відомо 7 травня за результатами зустрічі заступниці начальника управління у справах молоді та спорту Волинської облдержадміністрації Тетяни Грицук з волинськими ветеранами-учасниками національного відбору кандидатів до збірної команди України, де обговорювали питання щодо підготовки та участі у змаганнях, - інформують у Волинській ОДА.
Слід зауважити, що у відборі візьмуть участь 14 ветеранів з Волинської області. Зокрема, це: Солоха Павло Вікторович, Оксентюк Богдан Миколайович, Ришневський Михайло Вікторович, Степасюк Андрій Святославович, Ковальський Павло Олександрович, Сітовський Богдан Юрійович, Москвич Майя Юріївна, Уніфонтович Руслан Вікторович, Оксентюк В'ячеслав Миколайович, Ушарук Богдан Миколайович, Нерода Володимир Валентинович, Дмитришин Віталій Ярославович, Форманюк Анатолій Вікторович, Рубан Володимир Вікторович.
Так, за кошти обласного бюджету буде забезпечено трансфер для учасників змагань від Волинської області, які братимуть участь у змаганнях.
Довідково: «Warrior Games (Ігри Воїнів)» - проходитимуть з 12 по 22 вересня 2021 року в місті Орландо штату Флорида Сполучених Штатів Америки, де вперше виступлять 40 українських ветеранів. Уже восьмий рік адаптивні змагання проходять для військовослужбовців та ветеранів, які отримали поранення, були травмовані або захворіли, виконуючи свої службові обов’язки.
До програми ігор входить 12 видів спорту: стрільба з лука, гольф, кульова стрільба, легка атлетика, велоспорт, плавання, веслування на тренажерах, баскетбол на візках, регбі на візках, пауерліфтинг і волейбол сидячи. В «Іграх Воїнів» візьмуть участь команди з восьми країн світу - США, України, Австралії, Канади, Великобританії, Данії, Нідерландів та Грузії.
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