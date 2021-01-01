У Луцьку зупинили авто, пасажири якого були «під кайфом» та з холодною зброєю
Сьогодні, 19:16
Вчора, 6 травня, під час патрулювання на вулиці Конякіна у Луцьку поліцейські зупинили автомобіль ВАЗ Granta, водій якого порушив ПДР.
Про це повідомляє пресслужба патрульної поліції Волині.
Під час спілкування інспектори помітили у пасажирів ознаки наркотичного сп’яніння. Тож, відповідно до ст.34 Закону України "Про Національну поліцію", до трьох пасажирів здійснили превентивний захід - поверхневу перевірку.
Під час перевірки у одного із них патрульні виявили чохол, в якому був розміщений предмет, схожий на холодну зброю, а саме — кастет.
Пояснити, звідки цей предмет взявся у чоловіка, він не зміг.
На місце події патрульні викликали слідчо-оперативну групу Луцького районного управління поліції для з’ясування усіх деталей події. На керманича інспектори склали адміністративні матеріали, відповідно до вчинених правопорушень.
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Про це повідомляє пресслужба патрульної поліції Волині.
Під час спілкування інспектори помітили у пасажирів ознаки наркотичного сп’яніння. Тож, відповідно до ст.34 Закону України "Про Національну поліцію", до трьох пасажирів здійснили превентивний захід - поверхневу перевірку.
Під час перевірки у одного із них патрульні виявили чохол, в якому був розміщений предмет, схожий на холодну зброю, а саме — кастет.
Пояснити, звідки цей предмет взявся у чоловіка, він не зміг.
На місце події патрульні викликали слідчо-оперативну групу Луцького районного управління поліції для з’ясування усіх деталей події. На керманича інспектори склали адміністративні матеріали, відповідно до вчинених правопорушень.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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