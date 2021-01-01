У Луцьку зупинили авто, пасажири якого були «під кайфом» та з холодною зброєю

Вчора, 6 травня, під час патрулювання на вулиці Конякіна у Луцьку поліцейські зупинили автомобіль ВАЗ Granta, водій якого порушив ПДР.Про це повідомляє пресслужба патрульної поліції Волині.Під час спілкування інспектори помітили у пасажирів ознаки наркотичного сп’яніння. Тож, відповідно до ст.34 Закону України "Про Національну поліцію", до трьох пасажирів здійснили превентивний захід - поверхневу перевірку.Під час перевірки у одного із них патрульні виявили чохол, в якому був розміщений предмет, схожий на холодну зброю, а саме — кастет.Пояснити, звідки цей предмет взявся у чоловіка, він не зміг.На місце події патрульні викликали слідчо-оперативну групу Луцького районного управління поліції для з’ясування усіх деталей події. На керманича інспектори склали адміністративні матеріали, відповідно до вчинених правопорушень.