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У Луцьку зупинили авто, пасажири якого були «під кайфом» та з холодною зброєю

У Луцьку зупинили авто, пасажири якого були «під кайфом» та з холодною зброєю
Вчора, 6 травня, під час патрулювання на вулиці Конякіна у Луцьку поліцейські зупинили автомобіль ВАЗ Granta, водій якого порушив ПДР.

Про це повідомляє пресслужба патрульної поліції Волині.

Під час спілкування інспектори помітили у пасажирів ознаки наркотичного сп’яніння. Тож, відповідно до ст.34 Закону України "Про Національну поліцію", до трьох пасажирів здійснили превентивний захід - поверхневу перевірку.

Під час перевірки у одного із них патрульні виявили чохол, в якому був розміщений предмет, схожий на холодну зброю, а саме — кастет.

Пояснити, звідки цей предмет взявся у чоловіка, він не зміг.

На місце події патрульні викликали слідчо-оперативну групу Луцького районного управління поліції для з’ясування усіх деталей події. На керманича інспектори склали адміністративні матеріали, відповідно до вчинених правопорушень.

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Теги: Луцьк, пасажир, наркотики
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