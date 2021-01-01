Посівна на Волині: як несприятлива погода вплинула на врожай та його ціну. ВІДЕО









Аграрії вже рахують збитки



Фермер Руслан Хомич посівну розпочав місяць тому. Обробляє 350 гектарів землі. З них, каже, 100 гектарів нині - підтоплені.



"Ячмінне поле, 80-тигектарне сіяли два тижні. Дощі не давали. І ми його не досіяли до кінця, тому що величезні заплави там залишились. Ми змушені будемо за них платити земельний податок, орендну плату, ми маємо сплачувати податок з доходів і військовий збір. Нас ніхто від цього не звільняє", – каже фермер.



Через несприятливі погодні умови у квітні фермеру вдалося посіяти не всі культури, які планував. Фермер каже: у селі Доросині вдалося посіяти ячмінь, овес і цукрові буряки, з них і планує отримати дохід. Чоловік сподівається на гарний врожай озимих.



Весна спізнюється на тиждень



Як розповів Суспільному начальник обласного управління агропромислового розвитку Юрій Горбенко, весна нині відстає на тиждень у порівняні з попереднім роком. За прогнозами АПК, завдяки достатній кількості вологи, посіви добре зійшли.



"Усі озимі почуваються дуже добре. Навіть, ті морози, які були минулого тижня, не завдали такої шкоди, що могло бути небезпечно, особливо для буряків. Буряки вже зійшли, вони чекають тепла", – розповів Юрій Горбенко.



Свій прогноз на урожай 2021 озвучили й агрометеорологи. Зі слів Людмили Галюк, ситуацію рятує тепла зима. Це дасть можливість збільшити врожайність зернових. Натомість суха погода, яка трималася у деяких районах, затримала проростання насіння та появу сходів.



Ціна врожаю



Зі слів економіста Андрія Ткачука, нинішня ситуація на полях області на ціни майбутнього врожаю суттєво не вплине.



"Це дозволить не перестрибнути критичну межу здорожчання хліба і продуктів на 10-15 відсотків. Це у порівнянні з іншими країнами – не критично", – каже т.в.о. начальника обласного управління економічного розвитку та торгівлі Андрій Ткачук.



Також економіст розповів про причини здорожчання олії упродовж останнього тижня. З його слів на ситуацію вплинув торішній неврожай та пандемія.



Фермер Руслан Хомич каже: цього року посівна йому обійдеться дорожче, ніж минулого, наскільки саме, ще не підраховував. "Ціни вже ростуть. Вже на форвардні контракти ціна більша, ніж попереднього року на ріпак і все інше. Є попередня інформація, що не буде падати ціна на зернові культури – зерно, вівса, ячменю, жита", – розповідає фермер.



Нагадаємо, за даними АПК, у квітні на Волині почали сіяти яру пшеницю, ячмінь, овес та цукрові буряки. Всього в області планують посіяти орієнтовно 41 тисячу гектарів соняшника, 38 тисяч гектарів сої, майже 10 тисяч гектарів цукрових буряків.











Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Волині триває весняна посівна. Холодна погода із заморозками навесні стримувала ріст озимих та плодово-ягідних культур. "Суспільне" поспілкувалося з аграріями, синоптиками та економістами, щоб дізнатися, чи вдалося фермерам посіяти ранні зернові та інші культури, як це вплине на вартість майбутнього урожаю.Фермерпосівну розпочав місяць тому. Обробляє 350 гектарів землі. З них, каже, 100 гектарів нині - підтоплені."Ячмінне поле, 80-тигектарне сіяли два тижні. Дощі не давали. І ми його не досіяли до кінця, тому що величезні заплави там залишились. Ми змушені будемо за них платити земельний податок, орендну плату, ми маємо сплачувати податок з доходів і військовий збір. Нас ніхто від цього не звільняє", – каже фермер.Через несприятливі погодні умови у квітні фермеру вдалося посіяти не всі культури, які планував. Фермер каже: у селі Доросині вдалося посіяти ячмінь, овес і цукрові буряки, з них і планує отримати дохід. Чоловік сподівається на гарний врожай озимих.Як розповів Суспільному начальник обласного управління агропромислового розвитку, весна нині відстає на тиждень у порівняні з попереднім роком. За прогнозами АПК, завдяки достатній кількості вологи, посіви добре зійшли."Усі озимі почуваються дуже добре. Навіть, ті морози, які були минулого тижня, не завдали такої шкоди, що могло бути небезпечно, особливо для буряків. Буряки вже зійшли, вони чекають тепла", – розповів Юрій Горбенко.Свій прогноз на урожай 2021 озвучили й агрометеорологи. Зі слів Людмили Галюк, ситуацію рятує тепла зима. Це дасть можливість збільшити врожайність зернових. Натомість суха погода, яка трималася у деяких районах, затримала проростання насіння та появу сходів.Зі слів економіста, нинішня ситуація на полях області на ціни майбутнього врожаю суттєво не вплине."Це дозволить не перестрибнути критичну межу здорожчання хліба і продуктів на 10-15 відсотків. Це у порівнянні з іншими країнами – не критично", – каже т.в.о. начальника обласного управління економічного розвитку та торгівлі Андрій Ткачук.Також економіст розповів про причини здорожчання олії упродовж останнього тижня. З його слів на ситуацію вплинув торішній неврожай та пандемія.Фермер Руслан Хомич каже: цього року посівна йому обійдеться дорожче, ніж минулого, наскільки саме, ще не підраховував. "Ціни вже ростуть. Вже на форвардні контракти ціна більша, ніж попереднього року на ріпак і все інше. Є попередня інформація, що не буде падати ціна на зернові культури – зерно, вівса, ячменю, жита", – розповідає фермер.Нагадаємо, за даними АПК, у квітні на Волині почали сіяти яру пшеницю, ячмінь, овес та цукрові буряки. Всього в області планують посіяти орієнтовно 41 тисячу гектарів соняшника, 38 тисяч гектарів сої, майже 10 тисяч гектарів цукрових буряків.

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