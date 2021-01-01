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У Ковелі визначили, коли розпочнеться купальний сезон

У Ковелі визначили, коли розпочнеться купальний сезон
Ковельський міський голова Ігор Чайка підписав розпорядження «Про безпеку відпочиваючих на водних об’єктах Ковельської територіальної громади в період літнього купального сезону 2021 року».

Згідно документу, купальний сезон на міському пляжі мер встановив з 1 червня до 1 вересня 2021 року, - пише КовельMedia.

Місцем організованого літнього відпочинку населення на водних об’єктах громади є міський пляж на річці Турія – між автомобільними мостами на вулицях Незалежності та Сагайдачного.

Затверджено склад комісії з перевірки місць масового відпочинку, яку очолив заступник міського голови Віктор Жигаревич. Комісія до 28 травня має обстежити територію пляжу та підготувати паспорт на його відкриття та функціонування.

Ковельська міжрайонна державна лабораторія державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів до відкриття літнього сезону відпочинку населення на воді повинна забезпечити лабораторний контроль якості річкової води та піску пляжу і видати відповідні документи.

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Теги: Ковель, Волинь, купальний сезон
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