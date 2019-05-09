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У лісі на Волині розпочалась «війна»: стартувала теренова гра «Звитяга». ВІДЕО

У лісі на Волині розпочалась «війна»: стартувала теренова гра «Звитяга». ВІДЕО
На Волині стартувала п’ятнадцята всеукраїнська теренова гра "Звитяга". Упродовж чотирьох днів хлопці та дівчата житимуть у наметах у лісі та змагатимуться за перемогу над прапором.

"Звитяга" відбувається в лісі на околиці села Гайове Луцького району – на теренах Волині, де відбувалися боротьба за українську державу, розповів "Суспільному" головний організатор Максим Каширець.

Участь у грі беруть юнаки та дівчата від 16 до 30 років. Перед початком 150 учасників розділили на групи, де в кожній призначили керівника та розповіли головні правила безпеки та взаємодії.

У команді є медики, попереджена громада, лісівники, а також чергуватимуть поліцейські. Зі слів організатора, дві команди мають свої пов'язки та прапори, котрі знаходяться на терені 10 квадратних кілометрів.

Учасники команд переховуватися один від одного і намагаються визначити локацію супротивника.

Після цього, каже Максим Каширець, відбуватимуться бої, тобто боротьба за отримання пов'язки. "Кожна команда має прапор. Мета – викрасти і протримати його до кінця гри – повноцінна перемога", – зазначив організатор події.

На першій грі 2006-ого року був Олег Хом'як з Рівненщини. Цього року, говорить, бере участь у "Звитязі" втринадцяте. Чоловік каже: під час гри в учасники можуть піддаватися емоціям, бувають мінімальні травми на кшталт синців, проте всі відносяться один до одного толерантно.

Учасники живуть у наметах в лісі, без доступу до інтернету та суспільних благ, каже учасниця теренової гри Іванна Манелюк із селища Цумань. Зі слів дівчини, приїздить на "Звитягу" за емоціями, спогадами та новими знайомствами.

Упродовж гри відбуватимуться гутірки, на які зарошують для спілкування істориків та учасників російської-української війни. Гра "Звитяга" триватиме впродовж чотирьох днів.


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Теги: Звитяга, Волинь
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