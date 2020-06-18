16-річний волинянин катався на дитячій гірці, вивернув ногу і застряг. ФОТО, ВІДЕО

У Нововолинську 16-річний хлопець вирішив покататися на дитячій гірці, вивернув ногу та застряг на атракціоні.Про це на своїй сторінці у фейсбуці написав речник ГУ ДСНС України у Волинській області7 травня у місті Нововолинськ на вулиці Стуса, 1 у дворі будинку на дитячому майданчику постраждав хлопець. 16-річний юнак вирішив покататися на дитячій гірці, послизнувся та вивернув ногу.На місці працювали медики та рятувальники міської 5-ї ДПРЧ Головне управління ДСНС України у Волинській області. Рятувальників довелося викликати, бо медики не могли зняти потерпілого з гірки.Рятувальники допомогли транспортувати хлопця до карети «швидкої».