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«Старий Луцьк» у драматичному поєдинку вирвав перемогу у півфіналі Вищої ліги

«Старий Луцьк» у драматичному поєдинку вирвав перемогу у півфіналі Вищої ліги
"Старий Луцьк" у напруженому протистоянні здолав потужну команду з Одещини "БІПА" у першому півфінальному матчі Вищої ліги.

Про це йдеться на сайті Укрбаскет.

7 травня команди Вищої ліги зіграли чергові матчі півфінальних серій. "Рівне" та "Кривбас" зійшлися в другому поєдинку серії до трьох перемог, а "Старий Луцьк" та "БІПА" відкривали боротьбу за вихід у фінал.

У Луцьку місцева команда в драматичній розв`язці на останніх секундах вирвала перемогу з перевагою в один бал. За рівної боротьби впродовж більшої частини ігрового часу у третій чверті склалося враження, що господарі таки захопили перевагу та дотиснуть гостей. Втім то був лише нетривалий перепочинок гостей. Одесити зосередилися на заключну частину й взялися карати господарів, які стали більше помилятися. БІПА відіграла 9 очок відставання й за дві хвилини до кінця ігрового часу рахунок зрівнявся – 69:69. Господарі провели кілька результативних атак, але у гостей на них знайшлася відповідь. А Олександр Фурс триочковим за 12 секунд до фінальної сирени повернув одеситам перевагу в один бал. Втім пощастило цього дня господарям. Федчук заробив фол прориваючись під кільце суперника й двічі забив штрафний. Влучно відповісти гості не встигли.

Найрезультативнішими в переможців стали Дмитро Швагринський (16 очок) та Сергій Юрченко (15). А одеситів цього разу не врятували 25 очок Рендала Хейнса.

Другий матч серії суперники грають 8 травня в Луцьку. Початок о 18:00.

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Теги: баскетбол, півфінал, Старий Луцьк
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