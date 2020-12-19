«Нерозкритий Мбаппе»: президент «Руху» охарактеризував вихованця «Волині»
Сьогодні, 07:31
Президент «Руху» Григорій Козловський поділився думкою про Миколу Кухаревич, який згодом перейде у чемпіонат Франції і є вихованцем луцької «Волині».
Про це повідомляє Трибуна.
"Кухаревич взагалі топ. Це нерозкритий Мбаппе. Побачите. Він коли здавав тести в «Андерлехті», вони в шоці. Надсилали свою людину. У нього все є", - сказав Григорій Козловський про Миколу Кухаревича.
На запитання журналіста про те, чи правда, що президент "Руху" мріє, щоб вихідець з його команди привіз кубок ЛЧ, Козловський відповів так: "Мрію, щоб всі 11 футболістів грали за збірну України. Це ближче. Як при Союзі «Динамо» грало за СРСР".
Як відомо, Микола Кухаревич є вихованцем футбольного клубу "Волинь".У лютому 2020 року перебрався до “Руху”. Взимку 2020 та на початку 2021 у футбольному середовищі ходили чутки про інтерес та перехід молодого футболіста в "Андерлехт".. Проте, наприкінці березня футбольні сайти повідомили, що Микола Кухаревич уклав угоду про перехід у французький клуб ESTAC Troyes («Труа»)..
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомляє Трибуна.
"Кухаревич взагалі топ. Це нерозкритий Мбаппе. Побачите. Він коли здавав тести в «Андерлехті», вони в шоці. Надсилали свою людину. У нього все є", - сказав Григорій Козловський про Миколу Кухаревича.
На запитання журналіста про те, чи правда, що президент "Руху" мріє, щоб вихідець з його команди привіз кубок ЛЧ, Козловський відповів так: "Мрію, щоб всі 11 футболістів грали за збірну України. Це ближче. Як при Союзі «Динамо» грало за СРСР".
Як відомо, Микола Кухаревич є вихованцем футбольного клубу "Волинь".У лютому 2020 року перебрався до “Руху”. Взимку 2020 та на початку 2021 у футбольному середовищі ходили чутки про інтерес та перехід молодого футболіста в "Андерлехт".. Проте, наприкінці березня футбольні сайти повідомили, що Микола Кухаревич уклав угоду про перехід у французький клуб ESTAC Troyes («Труа»)..
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
«Нерозкритий Мбаппе»: президент «Руху» охарактеризував вихованця «Волині»
Сьогодні, 07:31
У Мінсоцполітики розповіли, як оформити пенсію онлайн
Сьогодні, 06:29
Чим небезпечні старі смартфони
Сьогодні, 04:23
Медіа