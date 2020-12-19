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«Нерозкритий Мбаппе»: президент «Руху» охарактеризував вихованця «Волині»

«Нерозкритий Мбаппе»: президент «Руху» охарактеризував вихованця «Волині»
Президент «Руху» Григорій Козловський поділився думкою про Миколу Кухаревич, який згодом перейде у чемпіонат Франції і є вихованцем луцької «Волині».

Про це повідомляє Трибуна.

"Кухаревич взагалі топ. Це нерозкритий Мбаппе. Побачите. Він коли здавав тести в «Андерлехті», вони в шоці. Надсилали свою людину. У нього все є", - сказав Григорій Козловський про Миколу Кухаревича.

На запитання журналіста про те, чи правда, що президент "Руху" мріє, щоб вихідець з його команди привіз кубок ЛЧ, Козловський відповів так: "Мрію, щоб всі 11 футболістів грали за збірну України. Це ближче. Як при Союзі «Динамо» грало за СРСР".

Як відомо, Микола Кухаревич є вихованцем футбольного клубу "Волинь".У лютому 2020 року перебрався до “Руху”. Взимку 2020 та на початку 2021 у футбольному середовищі ходили чутки про інтерес та перехід молодого футболіста в "Андерлехт".. Проте, наприкінці березня футбольні сайти повідомили, що Микола Кухаревич уклав угоду про перехід у французький клуб ESTAC Troyes («Труа»)..

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Теги: футбол, спорт, Микола Кухаревич, Григорій Козловський
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