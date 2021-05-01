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У Запоріжжі в дитсадку з вікна другого поверху випала дитина

У Запоріжжі в дитсадку з вікна другого поверху випала дитина
У Запоріжжі звільнили директорку та двох працівниць дитячого садочку, в якому травмувалась дитина.

В дошкільному закладі 4-річний хлопчик випав з вікна 2 поверху та потрапив до реанімації, - повідомляє "Українська правда".

Рішення про звільнення прийняли після службового розслідування, повідомляють у Запорізькій міській раді.

Окрім директорки, звільнили також виховательку та помічницю виховательки, які відповідали за групу, де стався нещасний випадок.

Попередньо правоохоронці також повідомили про підозру 54-річній виховательці.

Жінку підозрюють у неналежному та несумлінному виконанні обов’язків щодо охорони життя та здоров’я неповнолітніх, які спричинили тяжкі наслідки, розповіли представники Нацполіції у коментарі "Суспільному".

Жінці загрожує обмеження або позбавлення волі на строк від 3 до 5 років.

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Теги: Запоріжжя
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