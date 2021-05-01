У Запоріжжі в дитсадку з вікна другого поверху випала дитина





В дошкільному закладі 4-річний хлопчик випав з вікна 2 поверху та потрапив до реанімації, - повідомляє



Рішення про звільнення прийняли після службового розслідування, повідомляють у Запорізькій міській раді.



Окрім директорки, звільнили також виховательку та помічницю виховательки, які відповідали за групу, де стався нещасний випадок.



Попередньо правоохоронці також повідомили про підозру 54-річній виховательці.



Жінку підозрюють у неналежному та несумлінному виконанні обов’язків щодо охорони життя та здоров’я неповнолітніх, які спричинили тяжкі наслідки, розповіли представники Нацполіції у коментарі "Суспільному".



Жінці загрожує обмеження або позбавлення волі на строк від 3 до 5 років.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Запоріжжі звільнили директорку та двох працівниць дитячого садочку, в якому травмувалась дитина.В дошкільному закладі 4-річний хлопчик випав з вікна 2 поверху та потрапив до реанімації, - повідомляє "Українська правда". Рішення про звільнення прийняли після службового розслідування, повідомляють у Запорізькій міській раді.Окрім директорки, звільнили також виховательку та помічницю виховательки, які відповідали за групу, де стався нещасний випадок.Попередньо правоохоронці також повідомили про підозру 54-річній виховательці.Жінку підозрюють у неналежному та несумлінному виконанні обов’язків щодо охорони життя та здоров’я неповнолітніх, які спричинили тяжкі наслідки, розповіли представники Нацполіції у коментарі "Суспільному".Жінці загрожує обмеження або позбавлення волі на строк від 3 до 5 років.

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