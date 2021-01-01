В Україні може з'явитися новий вид COVID-19, який вражає молодих людей





Як передає



"Ми можемо говорити, що він точно буде. І це реальність, і говорити треба правду. Зараз він вже зафіксований, зокрема, в країнах-сусідах, це і Чехія, Польща, Румунія. І тому зрозуміло, що в кінцевому підсумку він з'явиться і в Україні - як це було з британським штамом або з південноафриканським. Індійський штам досить важкий, він досить агресивний, більш контагіозний, досить складна клінічна картина з ураженням різних органів, зокрема, і шлунка, нирок. Сильна інтоксикація, і цей штам вражає молоде населення, що дуже неприємно", - заявив міністр.



Степанов додав, що COVID-19 відрізняється дуже великою кількістю мутацій.



"Але є мутації (коронавірусу - ред.), такі як британський, південноафриканський, індійський, бразильський, які сильно відрізняються, змінюючи клінічну картину, стають більш агресивними. Виходячи з такої кількості мутацій, яка є, і частоти, з якою вони з'являються, ВООЗ і робить прогнози. Які ще можуть відбутися мутації, ми, на жаль, не знаємо, але ми повинні готуватися до найгірших варіантів, щоб мати можливість захищатися", - сказав міністр.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В Україні скоро з'явиться новий індійський штам коронавірусу COVID-19, який вражає молодих людей.Як передає Укрінформ , про це розповів міністр охорони здоров'я Максим Степанов в ефірі телеканалу "Україна 24"."Ми можемо говорити, що він точно буде. І це реальність, і говорити треба правду. Зараз він вже зафіксований, зокрема, в країнах-сусідах, це і Чехія, Польща, Румунія. І тому зрозуміло, що в кінцевому підсумку він з'явиться і в Україні - як це було з британським штамом або з південноафриканським. Індійський штам досить важкий, він досить агресивний, більш контагіозний, досить складна клінічна картина з ураженням різних органів, зокрема, і шлунка, нирок. Сильна інтоксикація, і цей штам вражає молоде населення, що дуже неприємно", - заявив міністр.Степанов додав, що COVID-19 відрізняється дуже великою кількістю мутацій."Але є мутації (коронавірусу - ред.), такі як британський, південноафриканський, індійський, бразильський, які сильно відрізняються, змінюючи клінічну картину, стають більш агресивними. Виходячи з такої кількості мутацій, яка є, і частоти, з якою вони з'являються, ВООЗ і робить прогнози. Які ще можуть відбутися мутації, ми, на жаль, не знаємо, але ми повинні готуватися до найгірших варіантів, щоб мати можливість захищатися", - сказав міністр.

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