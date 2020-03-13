Відомий боксер зупинив стрілянину в Києві





Кілька людей із компанії спортсмена Дениса Берінчика отримали поранення. Сам боксер відбувся травмами. Інцидент стався 2 травня в Києві у районі ДВРЗ, де проживає спортсмен. Про це повідомляє

Відзначається, що кілька людей із компанії Берінчика отримали поранення, в одного з них діагностовано перелом.



"Було три вогнепали. Дали всім у ногу, одному стегно зламали. Трофейну Беретту забрали. У мене садна на ліктях і колінах. Заживає. Всіх із травневими святами! Усім сила! Відновлюйтеся, заліковуйте рани, приходьте на тренування. Обійняв усіх" , - сказав Берінчик на відео, яке він записав наступного дня після конфлікту.



У прес-службі поліції Києва повідомили, що 2 травня ввечері у Києві за адресою вул. Літинська, 1 стався конфлікт, у якому брали участь, за попередніми даними, близько десяти осіб.



"Конфлікт виник раптово. За нашою інформацією, учасники конфлікту застосували травматичну зброю з гумовими кулями. Було поранено трьох людей у кінцівки. Інформації про госпіталізованих поки що немає. Поліція відкрила кримінальне провадження за ст. 296 КК України (хуліганство)", - розповіли у прес-службі поліції Києва.



Якщо вина учасників буде доведена в суді, їм загрожує штраф від 8500 до 17000 гривень, або до шести місяців арешту, або обмеження волі до п'яти років. Як нам додали в поліції, зараз встановлюються всі особи, причетні до цього конфлікту.

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Відзначається, що кілька людей із компанії Берінчика отримали поранення, в одного з них діагностовано перелом."Було три вогнепали. Дали всім у ногу, одному стегно зламали. Трофейну Беретту забрали. У мене садна на ліктях і колінах. Заживає. Всіх із травневими святами! Усім сила! Відновлюйтеся, заліковуйте рани, приходьте на тренування. Обійняв усіх" , - сказав Берінчик на відео, яке він записав наступного дня після конфлікту.У прес-службі поліції Києва повідомили, що 2 травня ввечері у Києві за адресою вул. Літинська, 1 стався конфлікт, у якому брали участь, за попередніми даними, близько десяти осіб."Конфлікт виник раптово. За нашою інформацією, учасники конфлікту застосували травматичну зброю з гумовими кулями. Було поранено трьох людей у кінцівки. Інформації про госпіталізованих поки що немає. Поліція відкрила кримінальне провадження за ст. 296 КК України (хуліганство)", - розповіли у прес-службі поліції Києва.Якщо вина учасників буде доведена в суді, їм загрожує штраф від 8500 до 17000 гривень, або до шести місяців арешту, або обмеження волі до п'яти років. Як нам додали в поліції, зараз встановлюються всі особи, причетні до цього конфлікту.

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