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Затвердили схему об'їзду зруйнованого мосту на трасі Луцьк-Львів

Затвердили схему об'їзду зруйнованого мосту на трасі Луцьк-Львів
Служба автомобільних доріг у Львівській області затвердила схему об'їзду моста на дорозі "Львів-Луцьк", частина якого обвалилася.

Про це у коментарі Суспільному повідомив речник САД Іван Бондар.

Цю схему для руху легкового та вантажного транспорту затвердила Патрульна поліція. Для легкового автотранспорту протяжність об’їзду становить 78,9 км (на 54 км більше). Для вантажного протяжність об’їзду становить 103 км (на 31км більше).

Схема об'їзду моста:

Затвердили схему об'їзду зруйнованого мосту на трасі Луцьк-Львів


для легкових транспортних засобів загальна маса яких менше 5 тонн: по Т-14-10 Броди – Червоноград від Радехова до Червонограда, далі по Р-15 Ковель-Володимир-Волинський-Червоноград-Жовква до міста Великі Мости, по О160601 Рава-Руська-Гайок до селища Добротвір та до села Гайок та у зворотному напрямку.

для вантажних транспортних засобів загальна маса яких більше 5 тонн: М-06 Київ-Чоп по ділянці Малі Підліски-Буськ, Т-18-06 Рівне-Млинів-Берестечко-Буськ-Перемишляни по ділянці Буськ - Лопатин, Т-14-10 Броди - Червоноград по ділянці Лопатин-Радехів та у зворотному напрямку.

Зараз цими альтернативними шляхами їздять усі види транспорту. За словами речника Служби автомобільних доріг у Львівській області Івана Бондара, на місці, де обвалилася секція моста, підрядник розпочинає облаштовувати плити для пішого переходу.

Об'їзд дорогою Р-15 ускладнений через ремонт цього шляху. На ділянці від Великих Мостів до Жовкви діє реверсний рух. Позаяк на місці є техніка, припинити ремонт не можуть, сказав Іван Бондар.

Як відомо, ввечері, 3 травня, на Львівщині обвалився міст через річку Західний Буг. Це частина догори Львів – Луцьк. Внаслідок обвалу мосту ніхто не травмувався. Через обвал мосту поблизу села Гайок частина дороги Львів – Луцьк – заблокована для проїзду. Головною причиною обвалу мосту називають те, що попри заборону, ним їздили вантажні автомобілі.

Міст через ріку Західний Буг, який 3 травня обвалився на трасі Львів–Радехів–Луцьк, демонтують і зведуть заново.

З 6 травня поїзд № 701/702 Львів — Чернівці курсуватиме до Луцька. Це допоможе розвантажити автошляхи та зменшити затори, які утворилися через обвал автомобільного мосту в селі Гайок на автодорозі Львів — Луцьк.

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Теги: Львів-Луцьк, обвал мосту, схема
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