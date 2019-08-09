вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У Мінсоцполітики розповіли, як оформити пенсію онлайн

У Мінсоцполітики розповіли, як оформити пенсію онлайн
У Міністерстві соціальної політики України розповіли, що в умовах обмеження прийому в органах Пенсійного фонду подати заяву та оформити пенсію можна дистанційно.

Про це йдеться на сторінці Мінсоцполітики.

Оформити пенсію можна і без особистого звернення до органів Пенсійного фонду, скориставшись сучасною моделлю призначення пенсії „в один дотик”, яка передбачає подання заяви та сканованих копій документів в електронному вигляді через веб-портал Пенсійного фонду .

Для подання звернення про призначення пенсії в режимі онлайн потрібно:

1) увійти на веб-портал електронних послуг Пенсійного фонду за допомогою кваліфікованого електронного підпису або через систему електронної ідентифікації GOV ID;

2) в Особистому кабінеті обрати розділ „Заява на призначення пенсії”;

3) заповнити запропоновану анкету та прикріпити до заяви скановані копії необхідних для призначення пенсії документів, перелік яких вказаний на веб-порталі, вказавши вид бажаного формату пенсійного посвідчення (паперового звичайного зразка чи електронного у вигляді пластикової карки);

4) обравши (за потребою) спосіб інформування за етапами обробки заяви, необхідно підписати заяву електронним кваліфікованим підписом. Заява автоматично передається до органу Пенсійного фонду.
За результатами опрацювання заяви в Особистому кабінеті відображатиметься інформація про стан її обробки та прийняття рішення про призначення пенсії.

Оформлення пенсії в електронному форматі передбачає одне звернення до сервісного центру – вже після отримання повідомлення про призначення пенсії для перевірки наданих документів та отримання пенсійного посвідчення.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: пенсія, онлайн, технології
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Конкуренція з іншими медзакладами і зручність для пацієнтів: у Луцьку створили медичне об’єднання
Златан, Абдулазіз, Авігея і Версавія: які незвичні імена волиняни давали своїм малюкам цьогоріч
У Луцьку хочуть створити студентський кампус
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
«Нерозкритий Мбаппе»: президент «Руху» охарактеризував вихованця «Волині»
Сьогодні, 07:31
У Мінсоцполітики розповіли, як оформити пенсію онлайн
Сьогодні, 06:29
Луцькі льотчики відточують свою майстерність у волинському небі. ФОТО
Сьогодні, 05:27
Чим небезпечні старі смартфони
Сьогодні, 04:23
В Україні може з'явитися новий вид COVID-19, який вражає молодих людей
Сьогодні, 03:18
Схожі новини
В Україні тепер можна оформити пенсію онлайн: як це зробити В Україні тепер можна оформити пенсію онлайн: як це зробити
09 серпень, 2019, 19:02
Гроші на утримання пенсіонерів хочуть вирахувати зі спадщини Гроші на утримання пенсіонерів хочуть вирахувати зі спадщини
04 травень, 05:38
Що впливає на розмір пенсій в Україні: пояснює Мінсоцполітики Що впливає на розмір пенсій в Україні: пояснює Мінсоцполітики
05 квітень, 07:38
Знайти роботу у декілька кліків: які онлайн-сервіси пропонує волинський центр зайнятості Знайти роботу у декілька кліків: які онлайн-сервіси пропонує волинський центр зайнятості
31 березень, 17:25
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Через усе місто: у Луцьку вздовж Сапалаївки хочуть зробити велодоріжку
07 травень, 12:27
 1
До Шацьких озер – новенькою дорогою: показали 17 км дороги до волинської перлини.ВІДЕО
07 травень, 01:37
 1
«Нерозкритий Мбаппе»: президент «Руху» охарактеризував вихованця «Волині»
Сьогодні, 07:31
 0
У Мінсоцполітики розповіли, як оформити пенсію онлайн
Сьогодні, 06:29
 0
Луцькі льотчики відточують свою майстерність у волинському небі. ФОТО
Сьогодні, 05:27
 0
Медіа
відео
1/8