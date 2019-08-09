У Мінсоцполітики розповіли, як оформити пенсію онлайн





Про це йдеться на сторінці Мінсоцполітики.



Оформити пенсію можна і без особистого звернення до органів Пенсійного фонду, скориставшись сучасною моделлю призначення пенсії „в один дотик”, яка передбачає подання заяви та сканованих копій документів в електронному вигляді через веб-портал



Для подання звернення про призначення пенсії в режимі онлайн потрібно:



1) увійти на веб-портал електронних послуг Пенсійного фонду за допомогою кваліфікованого електронного підпису або через систему електронної ідентифікації GOV ID;



2) в Особистому кабінеті обрати розділ „Заява на призначення пенсії”;



3) заповнити запропоновану анкету та прикріпити до заяви скановані копії необхідних для призначення пенсії документів, перелік яких вказаний на веб-порталі, вказавши вид бажаного формату пенсійного посвідчення (паперового звичайного зразка чи електронного у вигляді пластикової карки);



4) обравши (за потребою) спосіб інформування за етапами обробки заяви, необхідно підписати заяву електронним кваліфікованим підписом. Заява автоматично передається до органу Пенсійного фонду.

За результатами опрацювання заяви в Особистому кабінеті відображатиметься інформація про стан її обробки та прийняття рішення про призначення пенсії.



Оформлення пенсії в електронному форматі передбачає одне звернення до сервісного центру – вже після отримання повідомлення про призначення пенсії для перевірки наданих документів та отримання пенсійного посвідчення.

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