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Чим небезпечні старі смартфони

Чим небезпечні старі смартфони
За словами фахівців, старі телефони перестають отримувати оновлення операційної системи і стають уразливі для хакерів. З часом і розробники, і зловмисники знаходять в системі все більше «дірок» безпеки.

Розробники закривають їх патчами. Але якщо оновлення не приходять, «дірки» залишаються в системі, - пише іТеhua.

Експерт зазначив, чим довше людина користується старим смартфоном, тим вразливіші він стає для шахраїв. Крім того, страждає швидкодію пристрою. Адже для виконання повсякденних завдань починає турбуватися більше ресурсів.

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Спеціаліст порадив оновлювати операційну систему тільки офіційними методами.

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Теги: смартфони
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