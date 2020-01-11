Чим небезпечні старі смартфони





Розробники закривають їх патчами. Але якщо оновлення не приходять, «дірки» залишаються в системі, - пише



Експерт зазначив, чим довше людина користується старим смартфоном, тим вразливіші він стає для шахраїв. Крім того, страждає швидкодію пристрою. Адже для виконання повсякденних завдань починає турбуватися більше ресурсів.



Популярні новини Показали яким буде Samsung Galaxy F52 5G

Спеціаліст порадив оновлювати операційну систему тільки офіційними методами.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. За словами фахівців, старі телефони перестають отримувати оновлення операційної системи і стають уразливі для хакерів. З часом і розробники, і зловмисники знаходять в системі все більше «дірок» безпеки.Розробники закривають їх патчами. Але якщо оновлення не приходять, «дірки» залишаються в системі, - пише іТеhua Експерт зазначив, чим довше людина користується старим смартфоном, тим вразливіші він стає для шахраїв. Крім того, страждає швидкодію пристрою. Адже для виконання повсякденних завдань починає турбуватися більше ресурсів.Популярні новини Показали яким буде Samsung Galaxy F52 5GСпеціаліст порадив оновлювати операційну систему тільки офіційними методами.

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